Volleyball: Keine Wochenend-Duelle zwischen Amstetten und Weiz

Das Volleyball-Wochenende startet nicht wie geplant bereits (am morgigen) Freitagabend mit dem Herren-Bundesliga-Duell zwischen Weiz und Tabellenführer Amstetten, sondern erst am Samstag. "Die Begegnung musste aufgrund positiver Corona-Tests bzw. Quarantänevorschriften seitens der Behörde verschoben werden", teilte die Liga am Donnerstag mit. Dies betreffe auch das Cup-Viertelfinale zwischen diesen beiden Teams, das am Sonntag hätte steigen sollen.