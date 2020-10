Vier mutmaßliche Drogendealer in Kärnten festgenommen

Vier mutmaßliche Drogendealer sind in den vergangenen Tagen im Kärntner Bezirk Hermagor bei koordinierten Einsätzen festgenommen worden. Die drei Männer im Alter von 23 bis 32 Jahren sowie eine 24-jährige Frau hatten zusammen rund 22 Kilogramm Marihuana, größere Mengen an verbotenen Substanzen wie Kokain, Speed-Amphetamin, Haschisch und weiters mehrere Tausend Euro Bargeld und Schusswaffen in ihren Wohnungen, hieß es seitens der Polizei.

Die Hausdurchsuchungen und Festnahmen erfolgten seit Montag mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra, vier Polizeidiensthunden und Beamten des Landeskriminalamts Kärnten. Alle vier Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht und angezeigt.