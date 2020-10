Versuchter Tankstellenüberfall in Kärnten

Ein vorerst unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag versucht, eine Tankstelle in Klagenfurt zu überfallen. Laut Polizei trat der Mann kurz vor 1.00 Uhr in den Verkaufsraum, zielte mit seinem ausgestreckten Arm auf einen 59-jährigen Angestellten und forderte Bargeld. Der Angestellte betätigte den Alarmknopf, woraufhin der Täter flüchtete.

Ob der Räuber wirklich bewaffnet war, oder einen anderen Gegenstand in der Hand gehalten hatte, war vorerst nicht geklärt, weil er den Jackenärmel bis über die Hand gezogen hatte. Eine Fahndung verlief negativ. Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, hat wenig bis keine Haare und spricht Kärntner Dialekt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeanshose, einer schwarz-grünen Kapuzenjacke mit orangefarbener Kordel im Schulter- und Nackenbereich, einem weißen T-Shirt, einer Schildkappe und grauen Socken - der Tatverdächtige trug keine Schuhe.