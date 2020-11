Verrückt, doch charmant: Roman über Heimito von Doderers Wiedergeburt

Der Dichter Heimito von Doderer (1896-1966) wird zehn Jahre nach seinem Tod in der Wiener Großfeldsiedlung wiedergeboren. Dabei ist sein Geist jedoch im Körper eines Mädchens eingesperrt, das ihn selbst nicht wahrnehmen kann. Dennoch wittert er die Chance, sein unvollendet gebliebenes Werk nun abschließen zu können. Nadja Buchers Grundidee zu ihrem Roman "Die Doderer-Gasse oder Heimitos Menschwerdung" klingt verrückt. So unwahrscheinlich die Story ist: Das Buch funktioniert.

Freilich ist die Konstruktion der 1976 geborenen Wienerin, von der bisher zwei Romane erschienen sind ("Rosa gegen den Dreck der Welt", 2011, "Die wilde Gärtnerin", 2013), mehr als gewöhnungsbedürftig. Und es geht noch schräger: Dass Doderer ausgerechnet in Marie, einem Kind mit Wohnadresse Doderergasse, wieder zu Bewusstsein kommt, ist offenbar kein Zufall. Denn gleich ums Eck gibt es die Adolf-Loos-Gasse. Und wer meldet sich plötzlich, als Marie eine Kindergartenbekanntschaft macht, aus dem Kopf des anderen Mädchens? Erraten, der berühmte Architekt, der freilich vom erst später geborenen Dichter keine Ahnung hat. Dennoch entspinnt sich bei den Begegnungen von Marie und Isa, die dicke Freundinnen werden, stets eine - für Außenstehende nicht wahrnehmbare - eigentümliche Konversation. Während Doderer davon überzeugt ist, auf seinen "Wirt" Einfluss nehmen zu können, hält Loos sein Schicksal für eine Strafe. An den seine ästhetischen Empfindungen beleidigenden modischen Vorlieben der Mädchen leidet er sehr.

Was sich in der Floridsdorfer Doderergasse abspielt, ist eigentlich eine ganz normale Kindheit - wahrgenommen freilich durch einen zwar Anteil nehmenden, aber zur eingreifenden Teilnahme unfähigen Beobachter, der die Welt buchstäblich durch die Augen eines Kindes sieht, diese aber in der eigentümlichen, verschnörkelten Sprache der "Strudlhofstiege", der "Dämonen" und der "Merowinger" beschreibt. In dieser Diskrepanz liegt der Witz und der Unterhaltungswert des Buches - und der ist durchaus beträchtlich.

Das Buch beginnt mit Maries Geburt und behandelt in vielen Zeitsprüngen ihre ersten zehn Lebensjahre. Die einzelnen Episoden sind nicht immer rasend spannend. Überwiegt zunächst die Skurrilität der Versuche Doderers, dem Kind möglichst rasch Lesen und vor allem Schreiben beizubringen - schließlich wartet ja der Abschluss seines mehrteiligen Romans No. 7 quasi nur noch auf die von ihm diktierte Niederschrift durch die Hand des Mädchens - geben später auch Ereignisse in Maries Leben Erzählenswertes her. Kindliche Bandenkriege in der Großfeldsiedlung, der geladene Revolver des als Nachtwächter arbeitenden Vaters, das Widerspiegeln zeithistorischer Begebenheiten wie Au-Besetzung oder Tschernobyl-Katastrophe oder popkultureller Etappen von "99 Luftballons" bis "Ein bisschen Frieden", geben einiges her, das die beiden staunend bis ätzend kommentieren.

Als die Pubertät bei ihren "Wirtinnen" einsetzt, kann sich Doderer nicht mehr zurückhalten und beginnt Loos mit dessen gerichtsnotorisch gewordener Vorliebe für junge Tänzerinnen zu hänseln. Doch da ist das Gastspiel der alten Herren in den Körpern junger Mädchen auch schon fast zu Ende. Und man bedauert ein bisschen, dass Nadja Bucher ihrer Hauptfigur nicht noch ein wenig mehr Auslauf gegönnt hat. Zumindest die nur wenige Meter entfernte Herzmanovsky-Orlando-Gasse wäre es wert gewesen.

(S E R V I C E - Nadja Bucher: "Die Doderer-Gasse oder Heimitos Menschwerdung", Milena Verlag, 224 Seiten, 23 Euro)