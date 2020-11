Verbund - Commerzbank senkt Kursziel von 46 auf 44 Euro, "Reduce"

Die Analysten der Commerzbank haben ihr Kursziel für die Aktien des Stromerzeugers Verbund im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung von 46 auf 44 Euro zurückgenommen. Gleichzeitig strich die Analystin Tanja Markloff ihre "Hold"-Empfehlung in ihrer jüngsten Studie und bewertete die Titel mit "Reduce".

Vor den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen schraubte Markloff ihre Schätzungen für den Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für die Geschäftsjahre 2020/21 aufgrund fallender Energiepreise um fünf Prozent hinunter. Ihren Aussagen zufolge dürfte der Anteilsschein der Verbund in den kommenden Wochen weiter nachgeben, was von gesenkten Gewinnerwartungen herrühren werde.

Die Commerzbank-Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2020 des Verbund einen Gewinn von 1,63 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 1,66 (2021) und 1,79 (2022) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,70 (2020), 0,75 (2021) und 0,80 (2022) Euro je Aktie erwartet.

Am Montagvormittag notierten die Verbund-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 1,13 Prozent bei 48,82 Euro.

Analysierendes Institut Commerzbank

