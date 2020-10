Vatikan erkennt ermordete Priester in der Türkei als Märtyrer an

Der Vatikan hat zwei Ordenspriester als Märtyrer anerkannt, die im Zusammenhang mit dem Völkermord an den Armeniern in der Türkei getötet wurden. Die aus dem Libanon stammenden Kapuziner Liunar Melki (1881-1915) und Thuma Saleh (1879-1917), die Unterstützung für die armenische Bevölkerung leisteten, seien "aus Hass auf den Glauben" ermordet worden, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Dekret der Heiligsprechungskongregation laut Kathpress.

Die Geistlichen können damit demnächst seliggesprochen werden. Weiter wertete der Vatikan den Tod des italienischen Priesters Luigi Lenzini (1881-1945) durch Partisanen und die Ermordung der brasilianischen Studentin Isabel Cristina Mrad Campos (1962-1982), die sich einem Vergewaltigungsversuch widersetzte, als Martyrium. Außerdem billigte die Heiligsprechungskongregation die Zuschreibung von Wundern zu einem Ordensgründer und zwei Ordensgründerinnen und erkannte zwei weiteren Ordensleuten den "heroischen Tugendgrad" zu. Die Feststellungen sind jeweils wichtige Schritte in Selig- und Heiligsprechungsverfahren.