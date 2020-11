US-Wahl - Zentrale Momente eines etwas anderen Wahljahrs

Die Corona-Pandemie hat den USA ein beispielloses Wahljahr beschert. Selbst Präsident Donald Trump infizierte sich mit dem Virus. Aber auch andere Ereignisse im Wahlkampf zwischen dem Amtsinhaber und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden sorgten dafür, dass dieser in die Geschichte eingehen wird.

5. FEBRUAR - Freispruch für Trump:

Der Senat spricht den Trump am Ende eines fast dreiwöchigen Amtsenthebungsverfahrens frei. Das Repräsentantenhaus hatte Trump mit der Mehrheit der Demokraten wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Ermittlungen im Kongress angeklagt. Die Demokraten waren überzeugt, dass Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden gedrängt habe, um die US-Präsidentenwahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Den Freispruch verdankte Trump der Mehrheit seiner Republikaner im Senat. Er war erst der dritte Präsident in der Geschichte der USA, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eröffnet wurde.

3. MÄRZ - "Super Tuesday" rettet Biden-Kandidatur:

Nach einem mäßigen Abschneiden in den ersten Vorwahlen der Demokraten hatten viele Biden als Kandidaten bereits abgeschnitten - doch dann kam am 3. März der "Super-Dienstag" mit Abstimmungen in mehreren Bundesstaaten. Vor allem in North Carolina setzte sich Biden sich mit 43 Prozent der Stimmen klar an die Spitze vor Bernie Sanders, Michael Bloomberg und Elizabeth Warren. Das hauchte seinem Wahlkampf neues Leben ein.

25. MAI - Tod von George Floyd in Minneapolis:

Minuten lang drückt ein weißer Polizist sein Knie in den Nacken des am Boden liegenden Afroamerikaners George Floyd - trotz dessen wiederholter Bitten, ihn atmen zu lassen. Die Bilder von dem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis, bei dem der 46-Jährige stirbt, gehen um die Welt. Floyds Tod löst Massenproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im ganzen Land und auch in anderen Ländern aus. Trump verurteilt Floyds Tod zwar, ihm wird aber vorgeworfen, sich nicht klar gegen Rassismus zu positionieren und zu wenig Verständnis für den Zorn der Afroamerikaner zu zeigen.

AUGUST - Parteitage im Zeichen von Corona:

Die Parteitage der Demokraten und Republikaner läuten in den USA traditionell die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Normalerweise sind sie Mega-Events mit Tausenden Gästen, doch wie so vieles stehen sie in diesem Jahr im Zeichen der Covid-19-Pandemie und finden als Light-Varianten statt. Während sich die Demokraten in ihrer Parteitagswoche zur Nominierung von Biden penibel an die Corona-Empfehlungen halten, versammeln sich zum Abschluss der Veranstaltung der Republikaner rund 1.500 Gäste im Weißen Haus, um Trumps Nominierungsrede zu hören. Es ist ein Kontrast, der sich durch den Wahlkampf zieht.

18. SEPTEMBER - Justiz-Ikone Ruth Bader ist tot:

Weniger als sechs Wochen vor der US-Wahl erschüttert im September der Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg die USA. Trauernde versammeln sich tagelang vor dem Obersten Gericht in Washington, wo Ginsburg als zweite Frau überhaupt amtierte. Mit ihrem jahrzehntelangen Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen, für Minderheiten und gegen Diskriminierung avancierte Ginsburg zu einer Ikone der Vereinigten Staaten. Trump präsentiert nur acht Tage nach ihrem Tod mit Amy Coney Barrett seine Kandidatin für ihre Nachfolge. Mit der Mehrheit der Republikaner wird die konservative Richterin im Eiltempo vom Senat bestätigt. Barretts Berufung zementiert vor der Wahl die konservative Mehrheit in dem Gremium - womöglich für Jahrzehnte.

29. SEPTEMBER - Die Chaos-Debatte:

Ende September treffen Trump und Biden erstmals auf einer Bühne aufeinander. Die Debatte versinkt mit ständigen Unterbrechungen, persönlichen Attacken und vielen Lügen im Chaos. Das zweite TV-Duell wird abgesagt, nachdem Trump an Covid-19 erkrankt. Die Organisatoren ändern das Format - doch Trump lehnt eine Online-Begegnung mit Biden ab. Als Trump und Biden am 22. Oktober bei einer letzten Debatte auftreten, läuft alles gesitteter ab. Das Duell der Vize-Kandidaten Kamala Harris und Mike Pence verläuft Anfang Oktober so unaufgeregt, dass sogar eine Fliege auf dem Kopf von Pence zum Gesprächsthema wird.

2. OKTOBER - Der infizierte Präsident:

Kurz nach Mitternacht am 2. Oktober nimmt das US-Wahljahr eine Wendung. Trump gibt auf Twitter bekannt, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. In den darauffolgenden Tagen wird klar, dass das Virus in seinem Umfeld um sich gegriffen hat. Drei Tage lang wird der 74-Jährige im Krankenhaus behandelt, sein Wahlkampf liegt auf Eis. Die Rückkehr ins Weiße Haus nutzt er für eine Demonstration der Stärke und ruft die Amerikaner auf, "keine Angst" vor dem Virus zu haben. Wenige Tage später kehrt er auf die Wahlkampfbühne zurück. Trump werden schwere Versäumnisse bei der Bekämpfung der Pandemie vorgeworfen.

OKTOBER - Airport-Tour versus Parkplatz-Demos:

In den letzten Wochen vor der Wahl setzt Trump auf die Art des Wahlkampfs, der er am meisten vertraut: Auftritte vor seinen Anhängern. Der Präsident absolviert mit einem Fokus auf umkämpfte Bundesstaaten wie Pennsylvania, Florida oder Wisconsin mitunter drei Reden täglich - meist direkt auf Flughäfen mit der Präsidentenmaschine als Kulisse. Ungeachtet der anhaltenden Gesundheitskrise versammeln sich mehrere Tausend Trump-Fans dicht gedrängt und viele ohne Mund-Nasen-Schutz. Biden beschränkt sich dagegen auf kleinere Events mit dem Charme eines Autokinos. Die Teilnehmer kommen mit ihren Fahrzeugen und müssen in deren Nähe bleiben. Ihre Zustimmung drückten sie mit Hupkonzerten aus.