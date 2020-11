US-Wahl - Welser-Möst: Amerikas Demokratie in Gefahr

Franz Welser-Möst, Chefdirigent des Cleveland Orchestra im US-Bundesstaat Ohio, macht sich Sorgen um die politische Entwicklung in den USA. Man müsse die Aussagen von Präsident Donald Trump unbedingt ernst nehmen, der bereits angekündigt habe, er strebe nach der zweiten auch eine dritte Amtszeit an. "Ich sehe tatsächlich die Demokratie in Amerika in Gefahr", sagte der Österreicher Mittwochfrüh im virtuellen "Wahlfrühstück" der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG)

In den USA darf laut Verfassung ein Präsident nur zweimal gewählt werden. Eine dritte Amtszeit wäre verfassungswidrig. Nur wenn Trump bei dieser Wahl verliert, könnte er 2024 noch einmal antreten. Trump hat jetzt für eine zweite Amtszeit kandidiert. Im Wahlkampf hatte er gesagt, er werde jetzt gewinnen und danach noch einmal für vier Jahre regieren.

In den USA sei die Kultur ziemlich unabhängig von der Politik, weil die Finanzierung überwiegend von privaten Sponsoren komme, erläuterte Welser-Möst beim "Election Breakfast" der ÖAG. Es würden nicht alle Kulturinstitutionen die Coronakrise und die damit verbundenen Besucherrückgänge und Schließungen überleben. "Es wird darauf ankommen, wie sehr die Geldgeber eine solche Institution als relevant ansehen." Die Corona-Schutzbestimmungen seien von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Das Cleveland Orchestra werde wahrscheinlich bis Jänner nicht spielen.

Abwartend gab sich Roland Teichmann vom Österreichischen Filminstitut zum Ausgang der US-Präsidentenwahl. "Die Wähler haben Trump noch nicht gefeuert", sagte er in Anspielung auf dessen ehemalige Reality-TV-Show "The Apprentice" (Der Lehrling), wo der damalige Bauunternehmer regelmäßig Bewerber mit dem Ausspruch "You are fired" ("Du bist gefeuert") hinauswarf.