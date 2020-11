US-Wahl - Was alles schiefgehen könnte

Im Idealfall wird es am Mittwoch einen neu gewählten US-Präsidenten geben, dessen Wahlsieg vom unterlegenen Kandidaten und dem ganzen Land akzeptiert wird. Danach würde sich entweder Präsident Donald Trump auf seine zweite Amtszeit vorbereiten oder sein Herausforderer Joe Biden auf seine Amtsübernahme am 20. Jänner. Niemand würde von Wahlbetrug sprechen, es bliebe im ganzen Land friedlich. Es könnte auch ganz anders laufen. Ein Überblick zu möglichen Problemen:

DIE PROGNOSEN DER US-MEDIEN

In den USA dauert es schon immer recht lange, bis die offiziellen Endergebnisse der Bundesstaaten vorliegen. Führende US-Medien tragen daher örtliche Ergebnisse zusammen und kombinieren diese meist mit anderen Daten, um noch vor Auszählung aller Stimmen zu prognostizieren, wer die Wahl gewonnen hat. Das System hat in der Vergangenheit - mit Ausnahme der umstrittenen Bush/Gore-Wahl im Jahr 2000 - gut funktioniert. Dieses Jahr könnte es wegen des hohen Briefwahlanteils schwieriger werden, die Ergebnisse zuverlässig zu prognostizieren.

ES GIBT IN DER WAHLNACHT KEINEN SIEGER

Die Präsidentenwahl wird wegen des indirekten Wahlsystems in den Bundesstaaten entschieden. Ein Kandidat braucht zum Sieg die Stimmen von mindestens 270 Wahlleuten der Bundesstaaten. Verzögerungen bei der Auszählung der Briefwahlunterlagen in größeren Staaten könnten daher dazu führen, dass es anders als bei den vergangenen Wahlen am Mittwoch noch keinen klaren Sieger gibt.

Die umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania und Michigan etwa haben bereits angekündigt, dass sich die Auszählung der Stimmen dort bis Freitag hinziehen könnte. Auch in Wisconsin scheinen Verzögerungen nicht ausgeschlossen. Zusammen stellen diese Staaten 46 Wahlleute - sie könnten also das Zünglein an der Waage sein. Solange keine Partei angesichts der Verzögerung von Betrug oder Skandal spricht, wäre das unproblematisch. Dann stünde der Gewinner ein bisschen später fest. Ein solches Szenario scheint aber angesichts von Trumps Haltung unwahrscheinlich.

NOCH KEIN ENDERGEBNIS, ABER TRUMP RUFT SICH ZUM SIEGER AUS

Trump hat mehrfach gefordert, dass es noch in der Wahlnacht einen klaren Sieger geben müsse. Das nährte Befürchtungen, dass er sich zum Sieger ausrufen könnte, bevor die Wahl tatsächlich entschieden ist. Der Sinn eines solchen Schachzugs wäre es wohl, die Legitimität der Wahl zu untergraben, damit ein womöglich später verkündeter Wahlsieg Bidens leichter angreifbar wäre.

Für einen solchen Schritt kämen Trump Verzögerungen bei der Auszählung der Briefwahlstimmen wohl gelegen. Umfragen legen nahe, dass die in den Wahllokalen abgegebenen Stimmen wohl eher zugunsten Trumps ausfallen dürften, die Briefwahlstimmen eher für Biden. Zudem macht der Präsident seit Monaten mit Betrugsvorwürfen, für die er keine Beweise vorlegt, Stimmung gegen Briefwahl. Er könnte nicht ausgezählte Stimmen pauschal als gefälscht bezeichnen. Ein Rechtsstreit könnte bis vor den Obersten Gerichtshof in Washington gehen. Sechs der neun Richter dort gelten als konservativ, drei von ihnen hat Trump ernannt.

DIE WAHL WIRD VOR GERICHT ENTSCHIEDEN

Anwälte von Republikanern und Demokraten stehen sich wegen der Wahl schon seit Monaten in Dutzenden Prozessen gegenüber. Grob gesagt wollen die Demokraten das Abstimmen möglichst einfach machen, um eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen. Die Republikaner wehren sich aber gegen Maßnahmen, die zum Beispiel wegen der Pandemie das Abstimmen per Briefwahl erleichtern sollen. Die ganze Wahl könnte aber letztlich von ein paar Hundert oder Tausend Stimmen in einem Staat abhängen - ein einziger Rechtsstreit könnte bei einem knappen Ergebnis daher entscheidend werden.

WELCHE FRISTEN GIBT ES?

Wenn alles den gewohnten Lauf nimmt, beglaubigen die Bundesstaaten bis 8. Dezember ihre Wahlergebnisse. Am 14. Dezember müssen dann die 538 Wahlfrauen und Wahlmänner bestimmen, wer ins Weiße Haus einzieht. Im Idealfall ist deren Abstimmung nur eine Formsache, die das Ergebnis aus den Bundesstaaten widerspiegelt. Am 6. Jänner wird im US-Kongress ab 19.00 Uhr MEZ bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern offiziell bekanntgegeben, wer der nächste Präsident und Vizepräsident sein wird. Erst dann herrscht Rechtssicherheit. Der neue Präsident wird dann am 20. Jänner feierlich ins Amt eingeführt.

Falls es nach der Wahl zu Prozessen um das Ergebnis kommen sollte, müsste alles vor der Abstimmung der Wahlleute im Dezember geklärt sein. Sollte das Ergebnis bis zur Abstimmung der Wahlleute noch umstritten sein, würde es sehr kompliziert. Das ist so ähnlich erst einmal passiert - im Jahr 1876, als die Krise letztlich erst durch einen politischen Kuhhandel gelöst wurde.

TRUMP GEWINNT DIE WAHL, ABER BIDEN DIE MEISTEN STIMMEN

Weil der Präsident nicht direkt gewählt wird, ist es streng genommen egal, wer die meisten Stimmen bekommt. 2016 etwa lag die Demokratin Hillary Clinton mit knapp 66 Millionen Stimmen fast drei Millionen Stimmen vor Trump. Ein ähnliches Ergebnis heuer wäre juristisch unproblematisch, politisch könnte es aber verhängnisvoll sein. Und es könnte zu massiven Protesten landesweit kommen.

TRUMP VERLIERT, WEIGERT SICH ABER, SEINE NIEDERLAGE EINZURÄUMEN

Für diesen Fall gibt es grundsätzlich zwei Szenarien. Im ersten Fall kämpft Trump vergeblich vor Gericht gegen seine Niederlage. Das Wahlkollegium wählt Biden zum neuen Präsidenten. Trump räumt seine Niederlage zwar nie öffentlich ein, verlässt aber am 20. Jänner wie von der Verfassung vorgesehen das Weiße Haus. Der zweite Fall ist ein wesentlich düstereres Szenario: Trump weigert sich auch nach Ausschöpfung des Rechtswegs abzutreten, Biden wird aber am 20. Jänner vereidigt. Damit befänden sich die USA in einer noch nie da gewesenen Verfassungskrise. Trump könnte die Nationalgarde einsetzen, schließlich sogar das Kriegsrecht ausrufen, um das Militär einzusetzen. Es drohten Chaos und Gewalt.

WAS PASSIERT, WENN ES IN DEN BUNDESSTAATEN STREIT GIBT?

Falls Biden einen wahlentscheidenden Bundesstaat wie zum Beispiel Wisconsin oder Pennsylvania knapp gewinnen sollte, müssten dort Parlament und Gouverneur das Ergebnis vor dem 8. Dezember ratifizieren und nach Washington weiterleiten. Das ist normalerweise nur eine Formalie. In diesen Staaten wird das Parlament jedoch von Republikanern kontrolliert, die Gouverneure sind Demokraten. Das Parlament könnte Trump unter dem Vorwand von Wahlbetrug zum Sieger erklären, der Bundesstaat würde dann zwei Ergebnisse nach Washington schicken. Dann müsste der Kongress entscheiden, welche Stimmen gültig sind.

Falls es aufgrund solcher Diskrepanzen kein klares Votum der Wahlleute gibt, müsste der Präsident vom Repräsentantenhaus gewählt werden. Die Demokraten haben in der Parlamentskammer mit 435 Sitzen bisher die Mehrheit, die Stimmverteilung würde sich aber nach den Delegationen der Bundesstaaten richten. Damit säßen die Republikaner am längeren Hebel: Sie kontrollieren 26 der 50 Verbände. In der US-Geschichte wurden zwei Präsidentenwahlen (1800 und 1824) auf diese Weise entschieden. Falls diese Wahl im Kongress scheitern sollte, würde das Präsidentenamt vorübergehend dem "Speaker" des Repräsentantenhauses zufallen, derzeit der Demokratin Nancy Pelosi. Pelosi steht jedoch am 3. November ebenfalls zur Wahl und muss erst in ihrer Funktion bestätigt werden.

WAS IST, FALLS ES EIN PATT GIBT?

Im unwahrscheinlichen Szenario, dass sich beide Kandidaten je 269 Stimmen der Wahlleute sichern können, gäbe es ein Patt. Die Entscheidung fiele dann dem Repräsentantenhaus zu, wo die Mehrheit der Delegationen der Bundesstaaten ausschlaggebend wäre.