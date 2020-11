US-Wahl - US-Demokraten in Österreich: Biden ist am Weg zum Sieg

Die Gruppe "Democrats abroad" in Österreich, hierzulande lebende Anhänger der US-Demokraten, rechnet weiterhin mit einem Wahlsieg ihres Kandidaten. "Wir sind sehr optimistisch, dass Biden die Präsidentschaft gewinnen wird", sagte der stellvertretende Vorsitzende Juan Cerda Mittwochmittag zur APA. "Biden ist klar am Weg zum Sieg". Durch die Auszählung der Briefwahlstimmen werde es eine "blaue Wende" geben. Die Parteifarbe der US-Demokraten ist blau.

Die Briefwahl hätten überwiegend Anhänger der Demokraten genutzt, daher müsse man jetzt nur auf die Auszählung dieser Stimmen warten. Cerda ist zuversichtlich, dass auch wirklich alle Stimmen gezählt werden. Es werde aber einige Tage dauern, weil etwa in den Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania die Auszählung der Briefwahlstimmen erst am gestrigen Wahltag beginnen durfte. Auch in Georgia gebe es noch viele Stimmen zu zählen.

Er habe Vertrauen in die Institutionen der USA, dass alle Stimmen korrekt ausgezählt werden. Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump werde zwar versuchen, die Auszählung zu stoppen um die Briefwahlstimmen der Demokraten zu unterdrücken, "aber es wird ihm nicht gelingen". Trump sei eine "komplette Katastrophe" im Amt gewesen, kritisierte Cerda. Er habe die Wirtschaft zerstört und 213.000 US-Bürger seien an Covid-19 gestorben. "Es ist Zeit für einen Wechsel. Biden repräsentiert die USA."

Auch die US-Bürger im Ausland konnten ihre Stimme abgeben, die Demokraten unter ihnen wurden dabei von "Democrats abroad" unterstützt. Weltweit kämen 50 Prozent der Mitglieder der Gruppierung aus bei der Wahl entscheidenden Bundesstaaten. Ihre Stimmen gehen an die Wahlbehörden der jeweiligen Heimat-Bundesstaaten und können dort den Ausschlag geben, erläuterte Cerda.