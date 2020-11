US-Wahl - Urnengang in sechs Staaten beendet, darunter Georgia

In sechs der 50 US-Staaten ist die Präsidentenwahl bereits vorbei. In Kentucky, Indiana, South Carolina, Vermont, Virginia und Georgia schlossen um 19.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MEZ) alle Wahllokale. Mit besonderer Spannung wurde das Ergebnis in der langjährigen republikanischen Hochburg Georgia erwartet, wo Umfragen ein knappes Rennen erwarten ließen. Georgia ist mit 16 Wahlmännerstimmen auch der größte Staat, in dem die Wahllokale schlossen.

Unterdessen zeigten Teilergebnisse aus der republikanischen Hochburg Kentucky überraschend hohe Werte für den demokratischen Kandidaten Joe Biden. Nach Auszählung von 12 Prozent der Stimmen lag Biden bei 47,5 Prozent, während Amtsinhaber Donald Trump 50,9 Prozent verbuchte. Bei der Wahl 2016 hatte sich Trump mit 62,5 zu 32,7 Prozent gegen seine damalige Kontrahentin Hillary Clinton durchgesetzt.

Die Zahlen seien "nicht gut für Trump", sagte der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Rick Santorum im Fernsehsender CNN. Experten wiesen jedoch darauf hin, dass zunächst vor allem Briefwahlstimmen ausgezählt wurden, bei denen es Umfragen zufolge einen Überhang an Demokraten gibt.

Besser sah es für Trump in Indiana aus, wo er nach Auszählung von sieben Prozent der Stimmen mit 64,6 zu 33,2 Prozent der Stimmen gegen Biden führte.

Die Wahl findet indirekt statt. Für einen Sieg sind mindestens 270 der 538 Wahlmännerstimmen erforderlich, die von den 50 Bundesstaaten und dem Hauptstadtdistrikt Washington D.C. nach dem Mehrheitsprinzip vergeben werden. Der im jeweiligen Staat siegreiche Kandidat erhält dabei alle zu vergebenden Wahlmännerstimmen. Umfragen lassen einen Sieg Bidens erwarten.