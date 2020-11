US-Wahl - Umfrage: Trump hätte auch in Großbritannien keine Chance

US-Präsident Donald Trump hätte nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in Großbritannien keine Chance auf eine Wiederwahl. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Magazins "Politico" könnte Trump keinen einzigen Wahlkreis im Vereinigten Königreich erobern. Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden würde in Großbritannien einen Erdrutschsieg einfahren.

Laut der von "Hanbury Strategy" zwischen 9. und 15. Oktober durchgeführten Umfrage unter 3.991 Briten würden 76,2 Prozent Biden ihre Stimme geben und nur 23,8 Prozent Trump. Je älter die Wähler sind, desto weniger Unterstützung könnte Trump erwarten. Bei Frauen schneidet Trump schlechter ab: Nur 17,9 Prozent der Wählerinnen in Großbritannien würden ihn wählen, gegenüber 30 Prozent der Männer.

Der republikanische Amtsinhaber könnte laut der Umfrage 35 Prozent der konservativen Wählerschaft Großbritanniens für sich gewinnen, aber nur jeweils etwa 12 Prozent bei der Opposition von Labour und Liberaldemokraten. Am populärsten wäre Trump im Wahlkreis "Great Grimsby" im englischen Lincolnshire - dort käme er auf nahezu ein Drittel aller Stimmen. Bidens Hochburg wäre hingegen der schottische Wahlkreis "East Dunbartonshire". 85,3 Prozent würden den demokratischen Herausforderer dort wählen.

Die Deutlichkeit des Umfrageergebnisses in Großbritannien ist überraschend, denn unter den "Brexiteers" ist Trump, der sich selbst immer wieder für den EU-Austritt Großbritanniens aussprach, sehr populär. Erst vor wenigen Tagen holte Trump seinen "Freund" Nigel Farage, den Chef der britischen Brexit Party, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Arizona auf die Bühne.

In der Europäischen Union würden nur 17 Prozent Trump wählen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, welche die Bertelsmann Stiftung vergangene Woche vorstellte. Die Österreicherinnen und Österreicher dürften im Trend liegen. Laut einer Marketagent-Umfrage vom Oktober würden 85,6 Prozent der Österreicher für Herausforderer Biden von den Demokraten stimmen und nur 14,4 Prozent für den republikanischen Amtsinhaber Trump. Bei den Frauen aus Österreich würde Trump noch schlechter abschneiden, nur eine von zehn würde ihm ihre Stimme geben.