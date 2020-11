US-Wahl - TV-Sender Fox News spricht Trump Florida, Ohio und Texas zu

Der konservative Fernsehsender Fox News hat dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump den Sieg bei der US-Präsidentenwahl in den wichtigen Swing States Florida und Ohio sowie in Texas zugesprochen. Damit würde Trump die drei im Jahr 2016 gewonnenen Staaten mit 85 Wahlmännerstimmen halten können und einen großen Schritt in Richtung eines Wahlsieges machen. Den Staat Arizona (elf Wahlleute) sprach Fox News hingegen Trumps demokratischen Kontrahenten Joe Biden zu.

Fox News ist der erste der große US-Fernsehsender, der eine Aussage über den Sieg in einem der wichtigen umkämpften Bundesstaaten trifft. Nach einer Zählung der angesehenen US-Nachrichtenagentur AP führt derzeit Biden mit 209 von 538 Wahlleuten, während Trump bei 118 Wahlleuten hält.

Umkämpft sind neben Arizona (11), Ohio (18), Texas (38) und Florida (29) demnach auch noch Georgia (16), North Carolina (15), Pennsylvania (20), Michigan (16), Wisconsin (10), Minnesota (10) und Iowa (6). In den meisten dieser Staaten war Trump nach Zwischenergebnissen vorne, doch könne es durch die verspätete Auszählung von Briefwahlstimmen noch zu einem "Blue Shift", also einer Verschiebung in Richtung des Demokraten Biden kommen.