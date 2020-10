US-Wahl - TV-Debatte: Unklarheit über Ausgang, Corona als Hauptthema

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

In zwei Punkten waren sich die Teilnehmer einer am Mittwochabend ausgestrahlten "Krone TV"-Diskussion in Wien einig: Den Sieger der US-Präsidentschaftswahl am 3. November vorherzusagen, ist unmöglich, und die Wahl steht im Schatten von Corona. Das konstatierten der US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, sowie Martin Weiss, österreichischer Botschafter in Washington, Ex-US-Botschafterin Helene von Damm, Politikberater Yussi Pick und der Politologe Reinhard Heinisch.

"Jeder, der sagt, er weiß genau, was bei der Wahl passiert, sagt nicht die Wahrheit. Es ist im Moment unmöglich, das zu wissen", bekräftigte Traina bei der von der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG) organisierten Diskussion seinen bereits bei anderen Diskussionsrunden geäußerten Standpunkt . Besonders knapp sei die Situation in den sogenannten "Battleground States", also in den besonders umkämpften Bundesstaaten, die einmal für einen Republikaner und einmal für einen Demokraten stimmen.

Auch Pick sprach von einem "ganz knappen Rennen". Die Umfragen für den demokratischen Kandidaten Joe Biden seien "einen Tick" besser als jene der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton vor vier Jahren. Knapp eine Woche vor der Wahl könne aber noch extrem viel passieren. Sicher war Pick sich aber hinsichtlich dessen, dass Clinton die bessere Präsidentin gewesen wäre: "Es gibt ganz viele Dinge, wo Donald Trump entweder nichts oder das Falsche gemacht und die Situation noch verschlechtert hat". Als Beispiele nannte er die Trennung von Migrantenfamilien, die Coronakrise und die Steuerreform.

Helene von Damm, die sich seit der Debatte um den Irak-Krieg bei der zweiten Wahl von George W. Bush als "abtrünnige Republikanerin" bezeichnet, tut sich mittlerweile schwer, "blindlings für Republikaner" zu stimmen, wenn sie nicht großes Vertrauen in den Kandidaten habe, wie sie in der "Krone TV"-Diskussion erklärte. Vor vielen Jahren seien sie und Donald Trump sogar Freunde gewesen, betonte Von Damm. "Wir haben uns gesellschaftlich ausgetauscht", er sei sympathisch gewesen. Dann habe er sich aber anders entwickelt als sie dachte.

Als sie ihn im Wahlkampf 2016 erneut wiedersah, sei er eine andere Person gewesen. Bei der jetzigen Wahl nicht für Trump zu stimmen, hat laut Von Damm hauptsächlich außenpolitische Gründe. Sie finde es schlecht, dass er Amerika von der "Westmacht" zurückziehe, da China schon in den Startlöchern stehe. "Es ist mir sehr wichtig, dass Amerika weiterhin eine Macht bleibt", so Von Damm.

Laut Heinisch kann Biden von Trump viel schlechter dämonisiert werden, als Clinton es vor vier Jahren wurde: "Er kommt als guter Onkel rüber, und den guten Onkel ins böse Eck zu stellen, ist halt schwierig". Die Coronakrise bezeichnete er in der Wahl als Hauptfaktor: Die Pandemie habe die Wähler verunsichert und hätte es sie nicht gegeben, wäre die Wirtschaftssituation viel besser. "Letztlich ist der Präsident immer für alles verantwortlich, ob er es ist oder nicht, es wird ihm zugerechnet".

Auch der österreichische Botschafter in Washington, Martin Weiss, sprach von einer "Wahl im Schatten von Corona". Migration sei etwa in den letzten Wochen praktisch überhaupt kein Thema mehr gewesen, so Weiss, der von Washington aus per Video zugeschaltet wurde. Die Verunsicherung in den USA sitze aufgrund der vielen Toten tief. Zur Verdeutlichung führte Weiss den Vietnam-Krieg an: In 20 Jahren Krieg seien 50.000 amerikanische Soldaten gestorben, in der Coronakrise seien es in acht Monaten 220.000 Amerikaner gewesen.

Eine bedeutende Rolle dürfte wie schon bei der letzten Wahl dem "Swing State" Florida zukommen: In diesem dürfe laut Weiss schon sehr früh mit der Auszählung der Briefwahlstimmen begonnen werden, weswegen es am Abend des 3. November amerikanischer Zeit ein Ergebnis von Florida geben werde, das "schon sehr nah am Endergebnis liegen" werde. Das gleiche gelte für den US-Bundesstaat Arizona.

60 Millionen US-Bürger haben bereits ihre Stimme abgegeben, viele davon via Briefwahl, was Botschafter Traina - so wie Trump - mitunter auch kritisch sieht, da es zu mehr Betrug kommen könnte. Doch selbst wenn es Betrug gebe, wäre dieser wohl nicht genug, um das Wahlergebnis zu verändern, räumt er ein. Politikberater Pick sieht die Angriffe auf die Briefwahl eher als republikanischen Versuch, die Wahlbeteiligung ein bisschen zu senken, da eine hohe Wahlbeteiligung eher den Demokraten zugutekommen würde.

Und obwohl noch nicht einmal im Ansatz klar ist, ob Biden oder Trump die Wahl gewinnen wird, stehe bereits eine "offene Einladung" für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ins Weiße Haus, betonte Traina. "Sobald das Reisen wieder möglich ist", meinte er und schloss mit einer typisch Wiener Formulierung: "Schau ma mal."

