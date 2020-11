US-Wahl - Tag der Entscheidung zwischen Trump und Biden naht

Diese Wahl wird nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt von großer Bedeutung sein. Am Dienstag stimmen die US-Amerikaner darüber ab, ob Präsident Donald Trump vier weitere Jahre im Weißen Haus regieren kann - oder ob sein Herausforderer Joe Biden die Führung der letzten alten Supermacht übernimmt. Umfragen sehen den Demokraten Biden (77) vorne. Unklar ist, ob noch in der Wahlnacht ein Sieger feststehen wird - und ob Trump eine Niederlage akzeptieren wird.

Der Republikaner Trump (74) hat offen gelassen, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird. Er hat sich auch geweigert, eine friedliche Machtübergabe zu garantieren. Trump fordert zudem, ein Endergebnis müsse noch in der Wahlnacht feststehen, was angesichts der Briefwahlstimmen - von denen es wegen der Pandemie eine Rekordzahl geben wird - unwahrscheinlich ist.

Eines aber ist gewiss: Mit der Abstimmung geht ein beispielloser Wahlkampf zu Ende, der bis zuletzt von der Corona-Pandemie geprägt war. Trump schlug alle Ratschläge von Gesundheitsexperten in den Wind, bis zum Schluss trat er mehrfach täglich vor Tausenden Anhängern auf. Der Präsident hält sich seit seiner Genesung von Covid-19 für "immun", bei seinen Veranstaltungen folgten die meisten seiner Anhänger seinem Beispiel und trugen keine Maske.

Trump behauptete immer wieder, die USA seien in der Pandemie über den Berg - obwohl die Infektionszahlen wieder zunehmen. Zuletzt wurden im Schnitt pro Tag rund 75.000 Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind bereits mehr als 230.000 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Biden wirft Trump daher vor, bei der Eindämmung der Pandemie versagt zu haben und für den Tod Zehntausender US-Amerikaner verantwortlich zu sein.

Während Trump durchs Land tourte, betrieb der Vizepräsident von Trump-Vorgänger Barack Obama (2009-2017) einen Wahlkampf der ganz anderen Art. Er trat selten auf und besuchte viel weniger Bundesstaaten als der Amtsinhaber. Bei allen Veranstaltungen gab es Corona-Schutzmaßnahmen. Der Demokrat argumentierte, er wolle keine "Superspreader-Events" nach Trumps Vorbild abhalten.

Glaubt man den Umfragen, führt der Demokrat Biden nicht nur in landesweiten Befragungen, sondern auch in wichtigen "Swing States", also jenen Bundesstaaten, die umkämpft sind und in denen das Rennen entschieden werden dürfte. Die Experten der renommierten Webseite FiveThirtyEight.com rechneten für Trump kurz vor dem Wahltag nur noch eine Siegchance von rund zehn Prozent aus. Aber nach dem Umfrage-Debakel von 2016 weisen Statistiker auch auf die Grenzen der Modelle hin: Eine geringe Sieg-Wahrscheinlichkeit heiße nicht, dass Trump keine Chance habe.

Um bei der indirekten Wahl Präsident zu werden, muss ein Kandidat genügend Bundesstaaten gewinnen, um sich mindestens 270 Stimmen der Wahlleute zu sichern. In etwa einem Dutzend Staaten ist das Ergebnis noch relativ offen. Wenn sich ein Kandidat einen großen und umkämpften Bundesstaat wie Florida oder Pennsylvania sichern kann, könnte das den Wahlausgang bestimmen. Die Demokraten hoffen, dass Biden ein Erdrutschsieg ("Landslide") gelingt, damit Trump ihm den Sieg selbst mit Klagen in ein oder zwei Bundesstaaten nicht streitig machen könnte.

Trump hat immer wieder versucht, seinen Kontrahenten als "Sleepy Joe" (Schläfriger Joe) zu diskreditieren und ihn als untauglich für das Präsidentenamt darzustellen. Biden ist für verbale Ausrutscher bekannt, und man merkt ihm sein Alter an. Bis heute wirft Trump der Biden-Familie ohne jeden Beleg vor, korrupt zu sein.

Trump wollte eigentlich mit seiner erfolgreichen Wirtschaftsbilanz in den Wahlkampf ziehen, doch die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Nun verspricht er einen schnellen Aufschwung und will - anders als Biden - alle Corona-Auflagen wieder möglichst schnell lockern. Seinem Gegner wirft er vor, Biden wolle aus den USA einen sozialistischen Staat nach dem Vorbild Venezuelas machen. Der Demokrat wolle den Bürgern nicht nur ihre Waffen, sondern auch die Glaubensfreiheit nehmen. Nichts davon deckt sich mit Forderungen Bidens, der zum gemäßigten Flügel der Demokraten zählt.

Biden hat versprochen, die USA wieder zum verlässlichen Partner ihrer Verbündeten zu machen. Sollte der Demokrat siegen, dürfte es in Europa und anderswo zu einem kollektiven Aufatmen kommen. Trump hat deutlich gemacht, dass er bei einem Sieg seine "America First"-Politik fortsetzen würde. Auch ein NATO-Austritt der USA wäre dann denkbar.

Das ganze Land fiebert schon seit Monaten auf den Wahltag hin, doch die Hälfte aller Wähler hat wahrscheinlich längst abgestimmt. Bis Samstag stimmten rund 92 Millionen Wähler per Briefwahl oder in bereits geöffneten Wahllokalen ab. Bei der Präsidentenwahl 2016 hatten knapp 137 Millionen US-Amerikaner ihre Stimme abgegeben.