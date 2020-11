US-Wahl - Schwarzenberg: Sieg Trumps "gut möglich"

Zwei Tage vor der US-Präsidentenwahl sieht der tschechische Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg die Wiederwahlchancen des in den Umfragen zurückliegenden Amtsinhabers Donald Trump intakt. "Es ist gut möglich, dass Donald Trump Präsident bleibt", sagte Schwarzenberg der "Tiroler Tageszeitung" (Sonntagsausgabe). In dem Interview übte er scharfe Kritik an der EU-Außenpolitik, den Visegrad-Staaten sowie der Linie von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Auf den Einwurf, dass sich Trump nicht für Europa interessiere, sagte Schwarzenberg: "Stimmt, aber ich frage Sie: Warum sollte er das tun, so wie Europa beieinander ist?" Die EU habe zwar einen Außenbeauftragten, "aber in Wahrheit macht doch jedes EU-Land seine eigene Außenpolitik". Das sei "die große Schwäche der EU", so Schwarzenberg, der unter anderem auch "militärische Mittel" für die EU forderte.

Als "Schande für Europa" bezeichnete Schwarzenberg die von den Regierungen in Tschechien, Polen und Ungarn betriebene Migrationspolitik. "Es darf keine Toleranz gegenüber fehlender Solidarität geben", forderte der bürgerliche Politiker, dass die finanziellen Beiträge für jene Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, "ein beträchtliches Ausmaß" haben sollen.

Mit den Worten "kurz und ungut" bedachte Schwarzenberg die Linie von ÖVP-Chef Kurz, der eine Aufnahme von Flüchtlingskindern aus dem Lager Moria kategorisch ablehnt. "Leider ist auch die österreichische Regierung dazu übergetreten, den Standpunkt der Visegrad-Länder zu teilen. Dabei hat Österreich viele Flüchtlinge aufgenommen und hat viele von ihnen vorbildlich integriert. Da kann Österreich stolz darauf sein", sagte der Adelige, der jahrzehntelang als ÖVP-nahe galt.

"Natürlich muss man daran arbeiten, dass diese Menschen in ihren Ländern bleiben können. Aber die Politik der EU, das Problem Griechenland und Italien aufzuhalsen und die anderen isolieren sich davon, das ist nicht fair und auch unmenschlich", kritisierte Schwarzenberg.

Im Streit um Rechtsstaatsverstöße von Mitgliedsstaaten wie Ungarn oder Polen plädierte der Ex-Außenminister für eine umsichtige Vorgangsweise. Eine generelle Streichung von EU-Förderungen bestrafe nämlich die jeweilige Bevölkerung. "Ich kann mir aber gezielte Maßnahmen gegen wirtschaftliche Interessen von Milliardären -wie den tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš oder den ungarischen Premierminister Viktor Orbán samt ihren Freunden, die alle schnell rasch reich wurden - sehr gut vorstellen", so Schwarzenberg, der auch die seiner Ansicht nach zu wenig wirksamen EU-Sanktionen gegen Russland oder Weißrussland beklagte.

Im Kampf gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko könnte die EU "sicher mehr tun", so Schwarzenberg. "Wie wäre es mit einem starken Rundfunk-und TV-Sender, der von Litauen aus die weißrussische Bevölkerung informiert? Man könnte auch die weißrussischen Studenten an EU-Unis unterstützen."