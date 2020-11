US-Wahl - Schieder kritisiert Vorpreschen Jansas

Der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Andreas Schieder, hat Sloweniens Premier Janez Jansa scharf kritisiert, weil dieser Amtsinhaber Donald Trump bereits zum Sieg bei der US-Präsidentenwahl gratuliert hatte. Es sei das eine, wenn Trump mutwillig das Wahlergebnis beeinflussen wolle, so Schieder am Mittwoch. "Wenn Jansa ein solch antidemokratisches Vorgehen bestärkt, zeigt das, wie präsent auch mitten in der EU autoritäre Tendenzen sind."

"Es müssen noch zigtausende Stimmzettel ausgezählt werden, aber aus einem kurzsichtigen Geltungsbedürfnis heraus stellt sich Jansa auf die Seite von Trump. Das ist zugleich peinlich und gefährlich", warnte Schieder.

Trump hatte zuvor in einer Rede im Weißen Haus den Wahlsieg für sich beansprucht. Zugleich kündigt er an, er wolle eine weitere Auszählung der Stimmen vom US-Supreme-Court stoppen lassen.