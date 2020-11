US-Wahl - Rot, Weiß, Blau: Wolkenkratzer in New York erleuchtet

Zahlreiche Hochhäuser in New York haben anlässlich der US-Präsidentschaftswahl ihre Spitzen in den Farben der amerikanischen Flagge leuchten lassen. Unter anderem das Empire State Building und das Bank of America-Hochhaus in Manhattan leuchteten in der Nacht auf Mittwoch in Rot, Weiß und Blau. Auf der Spitze des Bloomberg Tower stand schon seit mehreren Tagen nachts das Wort "Vote" (auf Deutsch etwa "Geh' wählen") in weißen Leuchtbuchstaben auf blauem Untergrund.

Die Spitzen der Hochhäuser in New York leuchten an vielen Tagen des Jahres mit zum aktuellen Anlass passenden Farben. Nach dem Sieg von Donald Trump vor vier Jahren wurde das Empire State Building rot angestrahlt, in der Parteifarbe der Republikaner.