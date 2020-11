US-Wahl - Republikaner in Europa: Wird friedliche Machtübergabe geben

Trotz der aufgeheizten Stimmung nach der US-Präsidentenwahl glauben die Republikaner an einen friedlichen Machtübergang. Sollte am Ende Joe Biden als Wahlsieger feststehen, "wird es eine friedliche Übergabe der Macht geben", sagt der Vizepräsident der Republicans Overseas in Europa, Roger Johnson, am Donnerstag der APA. Er zeigte sich aber weiter zuversichtlich, dass seine Partei in den kommenden Tagen oder Wochen noch einen Wahlsieg von Präsident Donald Trump erreichen kann.

"Ich bin ein hoffnungsloser Optimist, aber ich bin der Meinung es wird gut gehen", so der in der tschechischen Stadt Brünn (Brno) lebende US-Amerikaner. "Wir arbeiten ganz fest daran an nächsten Schritten." Was genau die Partei abgesehen von juristischen Schritten plant, wollte Johnson nicht sagen. "Es gibt auch ein paar andere Methoden, aber ich möchte nicht darüber reden im Moment, sie werden es bald hören", so der Republikaner. Die Organisation von Demonstrationen durch Trump-Anhänger sei möglich, gewalttätige Ausschreitungen schloss er aus.

Berichte über Proteste bewaffneter Trump-Anhänger vor Wahllokalen wies Johnson als "Fantasie" zurück. "Das wurde behauptet, aber das stimmt überhaupt nicht, das ist nicht wahr", so der Republikaner. Gewalt werde es unter keinen Umständen vor der rechten Seite geben, so Johnson, der "die Linke, die Antifa und die Blacklivesmatter-Bewegung" für alle Gewalttaten der vergangenen fünf bis sechs Monate verantwortlich macht.

Der Republikaner sieht wie US-Präsident Trump zahlreiche Unstimmigkeiten bei der laufenden Auszählung der Stimmen. "Ich habe großes Vertrauen in mein Land und ich bin alter Soldat, ich möchte nicht denken, dass irgendwelche Unstimmigkeiten in unserem Wahlprozess laufen, aber jetzt es wächst in mir die Vermutung", so Johnson und sprach von einem "Schlamassel".

So seien etwa in sieben Stadtteilen der Hauptstadt von Winsconsin mehr Wahlstimmen für Biden abgegeben worden, als überhaupt Wähler registriert seien und in Pennsylvania seien die Wahlgesetze nur wenigen Monate vor der Wahl geändert worden. "Es sind nur Indizien und Vermutungen, bis jetzt ist nichts bewiesen, aber es ist ganz schön komisch", so Johnson. In den meisten Wählerlisten gebe es ein "Riesen-Gulasch", weil sie nicht aktuell seien. "Das ist ein offenes Tor für Spielereien", sagt 15 Jahre in Deutschland stationiert frühere US-Militär.