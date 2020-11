US-Wahl - Rendi-Wagner: Trump überschreitet Grenze

Kritik am Verhalten von US-Präsident Donald Trump übt SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. In seiner Wortmeldung Mittwoch Früh habe Trump den Demokraten Wahlbetrug unterstellt. "Er überschreitet damit ganz eindeutig eine demokratiepolitische Grenze, schürt Proteste", so Rendi-Wagner auf Twitter. Das sei "unwürdig und Anlass zur Sorge".

Trump hatte den Wahlsieg trotz noch laufender Auszählung für sich beansprucht und will eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen. Aufgrund der noch anhaltenden Zählung der Briefwahlstimmen sprach er von angeblichem "Betrug an der Nation" und "am amerikanischen Volk".