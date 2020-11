US-Wahl - RBI-Analyst: Keine "blaue Welle" wäre positiv für Märkte

Die US-Wahl ist noch nicht entschieden, derzeit hat jedoch der demokratische Kandidat Joe Biden die Nase vorne. Eine "blaue Welle", bei der die Demokraten nicht nur das Präsidentenamt, sondern auch den Senat erobern, dürfte sich aber nach aktuellen Prognosen nicht ausgehen. Für die Märkte und auch für die Wirtschaft wäre das allerdings nicht das schlechteste Ergebnis, sagte Peter Brezinschek, Chefanalyst der Raiffeisen Bank International (RBI), am Donnerstag zur APA.

Für die Wirtschaft und die Märkte wäre es jedenfalls nicht negativ, sollte es eine Art "Patt-Stellung" zwischen Senat und Präsidentenamt geben. "Für die Wirtschaft wären viele Maßnahmen, die Biden angekündigt hat, nicht förderlich", so Brezinschek. So hatte Biden unter anderem eine Anhebung der Unternehmenssteuern auf 28 Prozent oder auch ein Zwei-Billionen-Dollar-Programm zur Bewältigung des Klimawandels angekündigt. Beide Maßnahmen dürften bei einem republikanischen Senat nicht in dieser Form zustande kommen, sagte der Analyst. Ein republikanischer Senat würde Biden hier zumindest zu Kompromissen zwingen.

Für die Unternehmen an den Aktienmärkten wäre dies durchaus gut. Denn die Kurs-Gewinn-Verhältnisse an den US-Börsen seien aktuell so hoch wie kaum zuvor. "Wenn Maßnahmen ergriffen werden würden, die die Gewinnaussichten signifikant dämpfen würden, dann hätte das sicher einen massiven Rückgang in der Aktienbewertung zu Folge", so Brezinschek. Das wiederum würde auch die Pensionskonten vieler Amerikaner negativ beeinflussen.

Weiters müsse berücksichtigt werden, dass in den USA viele politische Themen auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten entschieden werden - beispielsweise Umweltagenden. Dementsprechend wäre es nur bedingt ein Problem, sollte das große von Biden angekündigte Klimawandel-Paket nicht in vollem Umfang kommen. Im Laufe von Trumps Präsidentschaft seien die CO2-Emissionen in den USA zurückgegangen, obwohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich gestiegen ist, so Brezinschek. Das liege aber auch daran, dass in den USA vor allem Unternehmen selbst die treibenden Kräfte im Umweltschutz seien und weniger die Politik.

Unter Biden würde die US-Politik wohl eine eher moderate Richtung mit Tendenzen zur Umverteilung in Richtung der unteren Einkommensschichten einschlagen. Denkbar wäre für den Analysten demnach, dass es zu progressiveren Einkommenssteuern und größeren Investitionen in die Infrastruktur kommt.

Dass von der Steuerreform unter Trump wie oft behauptet aber nur die Reichen profitiert hätten, sei durch die Datenlage nicht belegt. Brezinschek weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Lohnquote unter Trump angestiegen und die Arbeitslosigkeit unter Schwarzen und Hispanics gesunken seien. Auch wenn die Coronakrise nun die Lage am Arbeitsmarkt wieder komplett umdrehe, müsse berücksichtigt werden, dass die Deregulierung der Wirtschaft unter Trump auch den niedrigeren Einkommensschichten zugute gekommen sei, so der Analyst.

An den US-Börsen wurde der Stimmenvorsprung Bidens bereits am gestrigen Mittwoch positiv aufgenommen, die Kurse gingen deutlich nach oben. Für den Chefanalysten der Bank Austria, Stefan Bruckbauer, ist das eher verwunderlich, da sich ja die Märkte schon länger auf einen Biden-Sieg eingestellt hatten. "Angst scheinen die Märkte jedenfalls nicht zu haben" vor einer Präsidentschaft des Demokraten, sagte Bruckbauer am Donnerstag.

Auch das wahrscheinliche Ausbleiben einer blauen Welle hatte gestern laut Händlern die Kurse unterstützt. Ob es aber gut oder schlecht sei, wenn die Demokraten nicht die Mehrheit im Senat bekommen, könne man nicht so einfach beurteilen, so Bruckbauer weiter. Eine blaue Welle würde möglicherweise kurzfristig negativ aussehen, grundsätzlich könne jedoch ein Wachstumskonzept, in dem wie von Biden angedacht auch größere Ausgaben für einen "Green New Deal" enthalten sind, auch positiv für die Märkte sein.

Sorgen um politische Streitigkeiten nach dem Wahlergebnis sind derzeit noch kein großes Thema am Markt. Sollte jedoch über mehrere Wochen hinweg keine Klarheit herrschen, wer Präsident wird, könnte das noch zu stärkeren Volatilitäten an den Aktienmärkten führen, so Bruckbauer. Laut Brezinschek dürfte vor allem die Coronakrise wieder rasch in den Fokus der Aktienmärkten rücken.