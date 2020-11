US-Wahl - Politiker in Deutschland: Undemokratisches Verhalten Trumps

Politiker in Deutschland haben US-Präsident Donald Trump undemokratisches Verhalten vorgeworfen. Dass Trump noch vor Auszählung aller Stimmen den Wahlsieg beanspruche, führe zu einer "kritischen, bestürzenden Situation", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch im ZDF. Der Linke-Politiker Gregor Gysi kritisierte die vorzeitige Siegeserklärung als "absolut unmöglich". Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sah wegen der Unsicherheit über den Ausgang"eine "sehr explosive" Lage.

"Das ist auch wirklich undemokratisch. Man wartet die Auszählung ab und dann redet man über das Ergebnis", sagte der außenpolitische Sprecher der Linke-Bundestagsfraktion im ZDF-"Morgenmagazin". Zuvor hatte sich Trump zum Sieger erklärt und angekündigt, eine weitere Auszählung von Stimmen vom Obersten US-Gericht stoppen lassen zu wollen. Gysi sagte, es wäre verhängnisvoll, sollte die Wahl nicht von den Wählern, sondern vom Supreme Court entschieden werden. Trump wolle die Leute aufputschen. "Wenn dann doch festgestellt wird, dass Biden gewonnen hat und nicht er, hat er schon eine Stimmung geschürt."

Lindner warnte: "Damit bahnt sich eine dramatische Konfliktsituation in der amerikanischen Demokratie an mit unabsehbaren Folgen nicht nur für das amerikanische Volk, sondern darüber hinaus - auch für die Welt und mithin auch uns in Europa", Es könne nun eine Situation entstehen, in der die Vereinigten Staaten "auf der internationalen Bühne überhaupt nicht handlungsfähig sind", sagte Lindner. Dass Trump den Sieg bereits für sich beanspruchte und die Auszählung von Stimmen gerichtlich stoppen lassen will, breche mit "Tradition und Regeln", kritisierte der FDP-Chef. Was Trump nun mache, "übersteigt doch das, was man vor wenigen Monaten für möglich gehalten hätte".

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sieht wegen der Unsicherheit über den Wahlausgang in den USA eine "sehr explosive" Lage dort. Es sehe so aus, "dass jetzt die Schlacht um die Legitimität des Ergebnisses, wie immer es aussehen wird, begonnen hat", sagte die CDU-Chefin am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Offensichtlich werde der Wahlkampf jetzt auch nach der Wahl fortgesetzt.

Kramp-Karrenbauer widersprach der Darstellung von US-Präsident Donald Trump, er habe bereits die Wahl gewonnen. "Diese Wahl ist noch nicht entschieden", betonte die CDU-Politikerin, denn "die Stimmen werden noch ausgezählt". Sie warnte angesichts des Auftretens von Trump vor "einer Verfassungskrise in den USA". Dies sei "etwas, das uns insgesamt sehr beunruhigen muss".

Zum deutsch-amerikanischen Verhältnis sagte die CDU-Vorsitzende, die Freundschaft zwischen beiden Ländern sei "in den vergangenen vier Jahren auf eine harte Probe gestellt worden". Dennoch bleibe sie dabei: "Diese Freundschaft ist mehr ist als die Frage einer aktuellen Administration im Weißen Haus."

Klar sei auch, dass Deutschland auf Dauer weiter gute Beziehungen zu den USA brauche. "Deswegen halte ich nichts davon, wenn wir sagen, wir lösen uns von den Vereinigten Staaten", hob Kramp-Karrenbauer hervor. Allerdings gelte für die Zukunft: "Wir werden sehr viel mehr für unsere eigenen Interessen tun müssen - als Deutschland und insbesondere mit den anderen Europäern"

Trump hatte zuvor einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich beansprucht - und will eine weitere Auszählung der Stimmen vom Obersten Gerichtshof des Landes stoppen lassen. "Wir haben diese Wahl gewonnen", sagte Trump in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) im Weißen Haus, obwohl der Ausgang der Wahl in mehreren wichtigen Bundesstaaten noch offen war.

Der Amtsinhaber sprach von angeblichem "Betrug an der Nation" bei der Wahl und fügte hinzu: "Wir werden vor den Supreme Court ziehen. Wir wollen, dass alles Wählen endet." Vermutlich bezog sich Trump damit auf die nach wie vor laufende Auszählung zahlreicher Briefwahlstimmen.

Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke Sigmar Gabriel hat vor einem außenpolitischen Vakuum nach einem unklaren Wahlausgang in den USA gewarnt. Sollte die USA auf Monate mit sich selbst beschäftigt und ohne klare Führung sein, wäre das ein "Riesenproblem", sagte der frühere SPD-Chef am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Das wird die freuen, die das Vakuum füllen wollen. Das sind China, Russland, die Türkei." Europa sei leider zu schwach, um das zu tun, sagte Gabriel. Für die Welt sei es sehr schwierig, wenn eine so große Nation wie die USA praktisch ausfalle. Er verwies auf Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder die Verbreitung von Nuklearwaffen zu verhindern.

Die 1952 gegründete Atlantik-Brücke hat sich zum Ziel erklärt, die Zusammenarbeit Deutschlands und Europas mit den USA zu vertiefen. In ihr wirken rund 500 Vertreter aus Wirtschaft und Politik, aber auch Wissenschaft und Medien.