US-Wahl - Nutzer verfassen mehr als 570 Millionen Tweets

Die Präsidentschaftswahl in den USA hat bei den Twitter-Nutzern einen regelrechten Rausch ausgelöst: Mehr als 570 Millionen Kurzbotschaften zum Duell um das Weiße Haus wurden auf der Online-Plattform verfasst, wie die auf die Beobachtung von Online-Netzwerken spezialisierte Firma Visibrain am Mittwoch mitteilte. Fast zehn Millionen Tweets wurden demnach allein in den vergangenen 24 Stunden abgesetzt.

Den Angaben zufolge sind das sechsmal so viele Twitter-Botschaften wie bei der US-Wahl vor vier Jahren. In den vergangenen Monaten hätten dreimal so viele Tweets von US-Präsident Donald Trump gehandelt wie von seinem demokratischen Gegner Joe Biden. Dieser Vorsprung habe sich innerhalb der vergangenen 24 Stunden jedoch stark verringert, fügte Visibrain hinzu. Seit Dienstag wurden demnach mehr als neun Millionen Tweets über Biden und 17 Millionen Tweets über Trump veröffentlicht.

Dieses Interesse für die Wahl in den USA spiegelt sich auch in der französischen Presse wieder, wie eine Studie der Beobachtungsplattform Tagaday zeigte. In diesem Jahr gab es demnach dreimal so viele Artikel über das Thema wie bei der vergangenen US-Wahl vor vier Jahren.

Trump ist seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 nach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der am häufigsten zitierte Politiker in der französischen Berichterstattung. Trumps Gegner Biden spielte seit Beginn des Jahres nicht einmal halb so oft eine Rolle.