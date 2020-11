US-Wahl - NEOS: "Große Sorgen" wegen Trump-Rede

"Große Sorgen in ganz Europa" müsse man sich nach Ansicht der NEOS angesichts der heutigen Rede von US-Präsident Donald Trump machen. "Trump erklärt sich zum Wahlsieger, während noch Stimmen ausgezählt werden. Das sollte in einem entwickelten Rechtsstaat undenkbar sein", so Außenpolitik-Sprecher Helmut Brandstätter am Mittwoch in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

Mit seiner Forderung nach einem Stopp der laufenden Auszählung stelle Trump die rechtlichen Grundsätze einer Demokratie in Frage. "Es ist ganz klar Geduld gefragt, es muss bis zum Schluss gewartet werden und erst dann kann ein Gewinner dieser wichtigen Wahl festgestellt werden", betonte Brandstätter. "Es ist schließlich die Aufgabe eines Präsidenten, verantwortungsvoll mit den Rechten der Bürger_innen in seinem Land umzugehen."

Die Tatsache, dass Trump bereits im Vorfeld angekündigt habe, eine Niederlage nicht anzunehmen, habe bereits nicht nur die amerikanische Bevölkerung, sondern auch die politischen Partner der USA, sowie die Wirtschaft weltweit verunsichert. "Für Europa ist das ein weiterer Hinweis, dass man sich nicht mehr auf die USA verlassen kann. Die EU muss endlich stark und einig als Machtfaktor auftreten ."