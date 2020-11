US-Wahl - Marine Le Pen: Wiederwahl Trumps "besser für Frankreich"

Nach Ansicht von Frankreichs Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen wäre eine Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten besser für das europäische Land als ein Sieg von Joe Biden. "Die einzige Frage, die mich antreibt, ist: Ist die Wiederwahl von Donald Trump besser für Frankreich und für die Interessen Frankreichs als die Wahl von Joe Biden?", sagte sie Mittwoch früh dem Sender CNews.

Trump stehe für die Rückkehr der Nation, die Rückkehr des Patriotismus, die Rückkehr der Grenzen und die Rückkehr der Souveränität. "Ich denke, die Wiederwahl von Donald Trump ist besser für Frankreich", sagte die 52-Jährige.

Gleichzeitig bemängelte sie eine "Medienklasse" und Umfrageinstitute, die "wie üblich", die Welt so sehen würden, wie sie wollten - und nicht, wie diese sei. "Es ist sicher, (...) dass die Meinungsforscher gerade von den Ergebnissen in Texas, Florida, weggefegt worden sind", sagte Le Pen. Die 52-Jährige steht an der Spitze der rechten Partei Rassemblement National und gilt als eine der bedeutendsten Widersacherin von Präsident Emmanuel Macron in Frankreich.