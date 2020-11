US-Wahl - Jus-Professor: Beispielloser Angriff Trumps auf Demokratie

Der US-Rechtswissenschafter und Buchautor Lawrence Douglas hat das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump nach der Wahl als "beispiellosen" Angriff auf die Grundlagen der Demokratie verurteilt. Dass Trump "voreilig und rücksichtslos" den Sieg für sich beansprucht habe, sei "schockierend" und zugleich "nicht überraschend", sagte der Jus-Professor am renommierten Amherst College am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

"Schockierend, weil wir eine solche Aussage von einem Autokraten gewohnt sind, nicht von einem US-Präsidenten", führte Douglas aus. "Aber nicht überraschend, weil es ein Teil der Botschaften ist, die Trump seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren verbreitet."

Dass Trump vom Obersten Gerichtshof jetzt einen Stopp der Auszählung der Wählerstimmen fordere, sei "beunruhigend und absurd", kritisierte Douglas, der im Frühjahr das Buch "Will he go?" (Wird er gehen?) zu einem möglichen Festklammern des Präsidenten an der Macht veröffentlicht hatte. "Eine Wahl ist ein Prozess, nicht ein Tag, und der Prozess endet nicht, bevor nicht alle rechtmäßig abgegebenen Stimmen ausgezählt wurden."

Trumps "Angriff auf einen Grundsatz der Wahl-Demokratie ist beispiellos in der amerikanischen Geschichte", sagte Douglas weiter. Der Amtsinhaber hatte in der Nacht auf Mittwoch den Sieg bei der Präsidentschaftswahl für sich in Anspruch genommen. Zugleich hatte er angekündigt, beim Supreme Court einen Stopp der laufenden Stimmenauszählung fordern zu wollen.

Douglas hatte vor der Wahl im Gespräch mit AFP vor einem solchen Szenario gewarnt - und vor ein drohenden "totalen System-Zusammenbruch", sollte der Streit um den Wahlausgang eskalieren.