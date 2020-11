US-Wahl - John Bolton: Es gibt keinen Hinweis auf Wahlbetrug

Der frühere Nationale Sicherheitsberater John Bolton hat seinen Ex-Chef Donald Trump dafür kritisiert, dass er auf einen Stopp der Stimmenauszählung bei der US-Präsidentenwahl dringt. Es gebe keinen Hinweis auf Wahlbetrug, wie US-Präsident Trump dies behaupte, sagte Bolton am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Was der US-Präsident mache, sei "unverantwortlich" und "beispiellos".

Bolton sagte weiter, es gebe viele Republikaner, denen es unangenehm sei zu sehen, dass es Trump nicht gelinge, sein eigenes Interesse vom Interesse des Landes zu trennen. Bolton, einst enger Vertrauter von Trump, war im September 2019 wegen Meinungsverschiedenheiten vom US-Präsidenten als Sicherheitsberater geschasst worden.