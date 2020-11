US-Wahl - Jansa gratuliert als erster EU-Regierungschef Trump zu Sieg

Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa hat als erster Regierungschef in der EU dem Amtsinhaber Donald Trump zum Sieg bei der US-Präsidentwahl gratuliert. "Es ist ziemlich klar, dass die Amerikaner @realDonaldTrump @Mike_Pence für #4moreyears (vier weitere Jahre, Anm.) gewählt haben", schrieb Jansa am Mittwoch auf Twitter.

"Je mehr Verzögerungen und die #MSM (Main-Stream-Medien, Anm.) Fakten leugnen, desto größer der endgültige Triumph für #POTUS (President of the United States, Anm.). Herzliche Glückwünsche", so Jansa weiter. Der konservative Premier hatte bereits in der Vergangenheit Trump lautstark unterstützt. Seinen "Tweet" fügte Jansa mehrere Auszählungsergebnisse an, die Trump in einzelnen Bundesstaaten in Führung zeigten.