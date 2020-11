US-Wahl - Internationale Pressestimmen

Internationale Tageszeitungen kommentieren den Wahlkampf und den möglichen Ausgang der morgigen US-Wahl am Montag wie folgt:

"Público" (Lissabon):

"Die Argumente, mit denen der Klimawandel geleugnet und das Ausmaß der Covid-19-Pandemie bagatellisiert werden, haben viel gemeinsam. Intelligenz, Wissen und Wissenschaft werden abgelehnt und durch die verrücktesten Verschwörungstheorien und die schamlosesten Lügen ersetzt. In beiden Fällen hat Donald Trump das Lügen zu einer politischen Strategie ohne Beispiel gemacht, der praktisch kaum beizukommen ist. Wir wissen, dass gegen Dummheit sogar Intelligenz vergebens sein kann.

Wir schauen uns Trump an und was wir sehen müssen, ist die verabscheuungswürdige Absicht, mit Lügen andere zu verleumden. Wie kann ein US-Präsident die Lüge verbreiten, dass bin Laden lebt und Obama die Vernichtung des Spezialteams angeordnet hat, das für seine Tötung verantwortlich ist? Propaganda war gestern. Desinformation ist viel effektiver. (...) Es gibt keine schlimmere Bedrohung für die Demokratie als einen gewählten Führer, der lügt. Und es gibt keine schlimmere Gefahr für die Demokratie als Millionen Wähler, die bereit sind, der Lüge zu glauben."

"De Tijd" (Brüssel):

"Im zurückliegenden Jahrzehnt haben sich die USA immer stärker polarisiert. Das ist unter der Präsidentschaft von Donald Trump nur noch schlimmer geworden. Doch diese Kluft war vor vier Jahren auch der Grund dafür, dass Trump gewinnen konnte. Zu viele Wähler waren seinerzeit der Ansicht, dass sie von den Demokraten im Stich gelassen worden waren. Kommen diese Wähler nun zurück? Oder mobilisiert Trump genügend Anhänger?

Entscheidend für einen guten Verlauf der Wahlen ist, dass der Gewinner einen klaren und großen Vorsprung verbuchen kann. Nicht allein bei der Wahl des Präsidenten, sondern auch bei den Kongresswahlen. Ein nur geringer Unterschied wird unweigerlich zur Anfechtung des Ergebnisses durch den Verlierer führen, wer immer das auch sein wird. (...) Am 4. November wird die Welt das Urteil des amerikanischen Wählers kennen. Man wird dann wissen, ob es einen klaren Gewinner gibt, der seine Siegesrede halten kann, oder ob es keinen eindeutigen Sieger gibt. Dann würde eine lange Periode der Unsicherheit für die USA und für den Rest der Welt folgen. Und darauf können wir verzichten."

"Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Es gibt viele Gründe, Joe Biden die Daumen zu drücken. Die Frage ist, ob der Klimawandel nicht der wichtigste ist. Am Tag nach der Wahl werden die USA unabhängig vom Ergebnis das Pariser Abkommen, den Kern der internationalen Klimazusammenarbeit, verlassen. Der Unterschied zwischen den Kandidaten ist, dass Donald Trump dafür sorgen würde, dass das so bleibt, während Biden nicht nur vorhat, das Abkommen wieder zu unterzeichnen. Wenn er Präsident wird, wird er innerhalb von 100 Tagen zu einem Klimagipfel einladen. Und in seinen Wahlversprechen stehen bedeutsame Summen für Klimamaßnahmen, große Infrastrukturprojekte und ein Ziel von 100 Prozent sauberem Strom. Regeln für die Öl-, Kohle- und Gasindustrie, Umweltvorschriften für Autos. Und die USA sollen spätestens 2050 klimaneutral sein.

Trump dagegen hat den Treibhauseffekt als Betrug bezeichnet, was es einfach macht, zu glauben, er ignoriere die Klimafrage. Es ist aber andersherum: Trump hat systematisch Umwelt- und Klimagesetze zerrissen. Die derzeitige US-Regierung arbeitet aktiv gegen die internationale Klimazusammenarbeit an und hat auf diese Weise den Job der Emissionsverringerung nicht ignoriert, sondern sabotiert. Deshalb ist der Wahlausgang am 3. November entscheidend für die Zukunft. Nicht nur in den USA, sondern für das Leben auf dem Planeten."

"Financial Times" (London):

"Wer immer am Dienstag gewinnen mag, der Markt wird wohl die fiskalischen Stimuli bekommen, um die Investoren gebeten haben. Falls Donald Trump ein überraschender Sieg gelingt, so hat er versprochen, ein "sehr großes" Paket aufzumachen. Analysten meinen jedoch, der wirkliche Segen für den Aktienmarkt wäre eine "blaue Welle", bei der die Demokraten nicht nur das Weiße Haus, sondern auch beide Kammern des Kongresses erobern. Joe Biden hat ein Zwei-Billionen-Dollar-Programm zur Bewältigung des Klimawandels angekündigt, ebenso wie Billionen von Dollars zur Stärkung des sozialen Netzes für wirtschaftlich benachteiligte Amerikaner. (...)

Frühere Befürchtungen der Wall Street wegen Bidens Plänen, Staatsausgaben durch eine Erhöhung der Unternehmenssteuern von 21 auf 28 Prozent zu finanzieren, sind trotz der Folgen, die das für die Gewinne hätte, abgeflaut. Während es hinsichtlich der betroffenen Branchen klare Gewinner und Verlierer gibt - Aktien der Energiewirtschaft würden wahrscheinlich stärker bei einem Sieg Trumps zulegen -, würde ein Wahlergebnis mit einem eindeutigen Gewinner dem Markt sehr wahrscheinlich einen Schub geben."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Dass ein Präsident regelmäßig die strafrechtliche Verfolgung und Inhaftierung seiner Konkurrenten anregt, erinnert an diktatorische Regime. Eine solche Rhetorik bereitet zunehmender Eskalation den Boden. (...) Das Land hat in den letzten Jahren an Strahlkraft eingebüßt. Deshalb ist es nicht übertrieben, wenn es derzeit heißt, die Wahl am Dienstag sei ein Kampf um die Seele Amerikas. Auch ein Sieg Bidens bedeutete keine rasche Rückkehr zum einstigen Grundkonsens, dafür ist das Land zu zerrissen. Aber er böte immerhin die Chance auf Anstand und Berechenbarkeit im Weißen Haus. Eine zweite Amtszeit Trumps hingegen wäre die Legitimierung und Normalisierung eines Verhaltens, das vor wenigen Jahren noch als undenkbar galt - mit nachhaltigem Schaden für die Demokratie."

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Wenn die USA Donald Trump wiederwählen, bedeutet dies, dass sie sich grundlegend geändert haben. Die Freunde Amerikas werden das dann zur Kenntnis nehmen müssen. Wenn Donald Trump wiedergewählt wird, bedeutet dies, dass Amerika seine besondere Unschuld verloren hat, die so viele bewunderten und auf der der große Erfolg der USA beruht. Etwas, was in den Reden von Barack Obama auftaucht und in den Liedern von Bruce Springsteen, was aber auch in Ronald Reagans Intuition oder in John McCains mutigem Anstand enthalten war. Es geht also nicht um die Frage, ob es sich um Demokraten oder Republikaner handelt. Die einen und die anderen haben sich in diesem Jahrhundert abgewechselt wie die langen Wellen desselben Meeres. Donald Trump ist keine Welle, er ist ein Tsunami."