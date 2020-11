US-Wahl - Internationale Pressestimmen

Internationale Tageszeitungen kommentieren den Endspurt im US-Wahlkampf am Sonntag wie folgt:

"La Vanguardia" (Madrid):

"Das Ergebnis der nächsten US-Wahl wird großen Einfluss auf die Zukunft von Tausenden Bürgern der Welt haben, obwohl die überwiegende Mehrheit von uns gar nicht wählen darf. (...) Die Gründe, Trump nicht zu wählen, passen nicht in diesen Artikel und es ist schwer zu verstehen, wie es überhaupt noch Menschen geben kann, die ihre Stimme für ihn abgeben. Die Korrespondenten dieser Zeitung in den USA haben uns in diesem letzten Abschnitt des Wahlkampfs aber gezeigt, dass es immer noch viele überzeugte Trumpisten gibt.

Die Welt hat sich zum Besseren entwickelt in Bezug auf die Rechte von Einwanderern, beim Umweltbewusstsein oder beim Kampf gegen die Diskriminierung von Frauen. Drei Konzepte, die von Trump verleumdet wurden, der seine reaktionären Positionen nicht einmal zu verschweigen suchte. Darüber hinaus hat sich der derzeitige Präsident als Demagoge erwiesen, der in vielen Angelegenheiten korrupt und inkompetent ist. Dennoch werden ihn wieder Millionen wählen.

Der Autor dieses Kommentars ist sich alles andere als sicher, dass Trump die Wahl nicht doch noch gewinnen wird. Es würde zu diesem Jahr 2020 der Pandemie passen, das man am liebsten vergessen würde. (...) Trumps Triumph wäre eine schlechte Nachricht für die Vereinigten Staaten, aber auch für die Welt, weil er den Populisten, die sich auf dem ganzen Planeten ausbreiten, weiteren Auftrieb geben würde. Ich wünschte, sie würden uns bei der US-Wahl wählen lassen.

"The Observer" (London):

"Vier weitere Jahre Donald Trump könnten sich für die US-Demokratie und den Platz Amerikas in der Welt als fatal erweisen. Die Geringschätzung des Präsidenten für seine Verbündeten, sein Anbiedern an ausländische Diktatoren, seine Verleugnung der Klimakrise und sein Umwelt-Rowdytum, seine Feindseligkeit gegen die UNO und die WHO und sein arroganter Widerstand gegen fast alles, was nach vernünftiger multilateraler Zusammenarbeit riecht, haben den Einfluss und das Gewicht der USA stark geschwächt. (...)

Sein Herausforderer Joe Biden würde dieses Abgleiten in Schande und Verderbtheit aufhalten und eine Wiederherstellung Amerikas versuchen. Er verspricht eine effektive Führung, um die Pandemie zu besiegen, und ein riesiges Finanzpaket, um die Wirtschaft anzukurbeln und Leben und Arbeitsplätze zu retten. Er würde der Klimakrise höchste Priorität einräumen. Und er plant ein neues Bündnis von Demokratien, um den globalen Autoritarismus zurückzudrängen. Biden ist ein anständiger, ehrlicher und erfahrener Mann, der sein Bestes tun wird, um eine gespaltene Nation wieder zu vereinen.(...) Aus all diesen und noch mehr Gründen hoffen wir, dass Biden am Dienstag einen großen und unanfechtbaren Sieg erringt. Die USA und die Welt können sich nicht noch mehr von Trumps Bösartigkeit leisten."

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Sind die USA eine Demokratie? Die Frage ist nicht rhetorisch gemeint und hat nichts mit dem Verhalten des aktuellen Machthabers im Weißen Haus zu tun. Abgesehen von dem klaren Unterschied im "Stil" und einigen ebenso offensichtlichen Zwangsmaßnahmen bei der Nutzung seiner Befugnisse sind die Rechte von Präsident Trump dieselben wie die seiner Vorgänger. Und diese unterscheiden sich erheblich von den Grundprinzipien der liberalen Demokratien in Europa. Der erste wesentliche Unterschied besteht darin, dass im US-System eine echte Gewaltenteilung fehlt, zumindest was die Unabhängigkeit der Bundesjustiz betrifft. (...) Eine Demokratie - so heißt es - wird aber vor allem von der Zustimmung bestimmt, die sie bei ihren Bürgern genießt. Die USA sind heute allerdings ein tief gespaltenes Land, das von Rassenhass und starken Spannungen geprägt ist. Und die Achtung der Bürgerrechte liegt weit unter dem, was man in vielen EU-Staaten von hiesigen Demokratien gewohnt ist. (...) Solange die USA eine aufgeklärte politische Führung an die Spitze hoben, wurde die strukturelle Schwäche der US-Demokratie vom Stil ihrer politischen Klasse und ihrer Eliten überdeckt. Heute ist diese Schwäche offen erkennbar: Wenn dies nicht mit einer Rückkehr zu einer Führung korrigiert werden sollte, die der machtpolitischen Rolle der USA angemessener ist, muss man ihre zukünftigen Entwicklungen fürchten."