US-Wahl - Internationale Pressestimmen zur letzten TV-Debatte

Internationale Zeitungen schreiben am Donnerstag und Freitag zum letzten TV-Duell vor der US-Präsidentenwahl zwischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden:

"Los Angeles Times" (Los Angeles):

"Mehr als 47 Millionen Amerikaner haben bereits abgestimmt, und es ist zu bezweifeln, dass viele von jenen, die noch keinen Stimmzettel abgegeben haben, unentschlossen sind, wen sie als Präsidenten wählen sollen (...)

Vor der Debatte hatten die wenigen noch unentschlossenen Wähler zwischen einem episch inkompetenten und korrupten Amtsinhaber und einem erfahrenen und seriösen Politiker zu entscheiden, der auf Experten hört und die Präsidentschaft nicht als TV-Realityshow betrachtet. Die Debatte vom Donnerstag war eine konventionellere, weniger bizarre Begegnung als die erste, aber sie änderte nichts an der Natur dieser Entscheidung."

"Rossijskaja" (Moskau):

Unklarer Ausgang bei US-Präsidentenwahl

"Egal, wer etwas über den "Niedergang Amerikas" sagt, die Vereinigten Staaten bleiben die führende Weltmacht, von deren Politik die internationale Sicherheit, die Weltwirtschaft und viele andere wichtige Bereiche in vielerlei und manchmal in entscheidender Weise abhängen. Wie in solchen Fällen üblich, versuchen viele Experten, Analysten und politische Hellseher vorherzusagen, wer am 3. November die Wahl gewinnen(...) wird. Selbst jetzt auf der Zielgeraden des Wahlkampfes können nur wenige den Sieger mit Gewissheit bestimmen.

Die Diskussion darüber ist auch in Russland in vollem Gange. Dies hängt natürlich nicht mit dem Wunsch zusammen, das Wahlergebnis irgendwie zu beeinflussen - solche Fantasien können nur in den Köpfen von Menschen mit einer kranken Fantasie entstehen. In unserem Land herrscht Einvernehmen darüber, dass wir weiterhin mit den USA umgehen müssen - und zwar nicht in einigen bestimmten Fragen, sondern in allen Schlüsselproblemen der russischen Außen- und Innenpolitik."

"The Times" (London):

"Durch ein besseres Benehmen hat Donald Trump diese Debatte zu einer besseren gemacht. Die vorherige war unerfreulich. Diesmal bekamen wir eine klare Beschreibung von zwei sehr unterschiedlichen Visionen für Amerika, wobei alle möglichen wichtigen Themen - vom Coronavirus über den Klimawandel bis hin zur Außenpolitik vorkamen. Das ist es, warum es diese Debatten gibt. (...)

Joe Bidens solider Auftritt bedeutete, dass es keine spielentscheidenden Veränderungen gab. Wenn die Umfragen stimmen - und es gibt eine Menge Missverständnisse über das Ausmaß, in dem sie 2016 falsch waren -, dann liegt Biden weit vor Trump. Doch ob die Umfragen nun richtig oder falsch sind, wir wissen, dass beispiellos viele Amerikaner bereits abgestimmt haben, persönlich oder per Brief. Um seine Wahlkampagne in der kurzen Zeit, die verblieben ist, noch retten zu können, hätte der Präsident nicht nur eine stärkere eigene Darbietung benötigt, sondern auch, dass Biden schwer ins Straucheln kommt. Das ist nicht geschehen. Sehr wahrscheinlich wird bis Ende der nächsten Woche niemand mehr über diese Debatte reden."

"Wall Street Journal" (New York):

"Mr. Trump war besser vorbereitet und auch disziplinierter als in der ersten Debatte. Und wenn er am 3. November verliert, wird er sich wünschen, er wäre es auch beim ersten Mal gewesen. Er bot die beste Verteidigung seiner Coronavirus-Bemühungen, die wir bisher von ihm gehört haben. Er konzentrierte sich dabei auf Impfstoffe in der Entwicklung, seine Mobilisierung von Ressourcen im Frühjahr und die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen dem Schutz gefährdeter Menschen und der Wiedereröffnung des Landes.

Mr. Biden war besonders demagogisch, als er das Virus ansprach und an einer Stelle sagte: "Niemand, der für so viele Todesfälle verantwortlich ist, darf Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben." Wir haben Mr. Trump für seine widersprüchliche und manchmal übertrieben optimistische Rhetorik kritisiert. Ihn aber für jeden amerikanischen Toten verantwortlich zu machen, ist weder ehrlich noch anständig."