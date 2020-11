US-Wahl - Gouverneur von Pennsylvania ruft in Werbespot zu Geduld auf

Am Tag der US-Präsidentenwahl am Dienstag will Gouverneur Tom Wolf die Bürger seines hart umkämpften Bundesstaates Pennsylvania zu Geduld im Falle von möglichen Verzögerungen aufrufen. "Wegen des Coronavirus wurden Millionen von Stimmen per Post abgegeben, so dass es länger als gewöhnlich dauern kann, jede Stimme auszuzählen", sagt der Demokrat laut einem CNN-Bericht vom Sonntag in einem Werbespot der überparteilichen Organisation "The Voter Project".

Das Video solle demnach vom Nachmittag des Wahltags bis zur letzten Auszählung der Stimmen laufen - wann auch immer das sei. Es könne also etwas länger dauern als gewohnt, "sogar ein paar Tage, aber das ist in Ordnung", sagt Wolf in dem Spot weiter. "Denn es ist entscheidend, dass Ihre Stimme ausgezählt wird - und das wird sie auch." Laut dem "U.S. Elections Project" haben bereits mehr als 2,4 Millionen Menschen in Pennsylvania die Möglichkeit genutzt, vor dem offiziellen Wahltermin am 3. November per Brief oder in im Voraus geöffneten Wahllokalen abzustimmen. Diese dürfen aber laut CNN erst am Wahltag bearbeitet und ausgezählt werden.

Pennsylvania zählt zu den "Swing States", jenen umkämpften Bundesstaaten, die sich weder den Republikanern noch den Demokraten klar zuordnen lassen und daher bei der Wahl entscheidend sein könnten. Präsident Donald Trump bewirbt sich an diesem Dienstag um eine zweite Amtszeit. Bei der Wahl 2016 konnte er sich in dem Bundesstaat im Nordosten der USA sehr knapp durchsetzen. Umfragen räumen derzeit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden gute Chancen ein, sich die 20 Wahlleute dort zu sichern - es könnte aber eng werden.

