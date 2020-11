US-Wahl - Experte: Narrativ des "christlichen Amerika" zerbröselt

Das Narrativ des "christlichen Amerika", das bisher in US-Wahlkämpfen eine so bedeutende Rolle gespielt hat, "zerbröselt" langsam angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen. Das sagt der Salzburger Theologe Andreas G. Weiß, Experte für Religion in den USA, im Gespräch mit der APA.

Weiß verwies hierbei darauf, dass sich der Anteil der Konfessionslosen in den USA innerhalb von nur 30 Jahren verdreifacht hat - auf mittlerweile 26 Prozent der Bevölkerung. Das bedeute auch, dass "die klassischen Wählerblöcke auseinanderbrechen": So hätten selbst in den konservativen Südstaaten der USA die Bewohner der Großstädte diesmal mehrheitlich für den Demokraten Biden gestimmt, erinnert der stellvertretende Direktor des Katholischen Bildungswerks Salzburg. Er erwartet, dass die laufende Säkularisierung der USA mittelfristig einen deutlichen Einfluss darauf haben wird, wie die Politik sich auf Religion bezieht und diese für ihre Zwecke einsetzt.

Nichtsdestotrotz hätten im Präsidentschaftswahlkampf 2020 beide Seiten auch diesmal bewusst religiöse geprägte Gesten gesetzt - Trump etwa mit seinem Marsch vom Weißen Haus zur anglikanischen Kirche St. John's Episcopal Church mit der Bibel in der Hand inmitten der Black-Lives-Matter-Proteste im Juni 2020. "Das war kein christliches Bekenntnis, sondern vor allem ein religionspolitisches Symbol: 'Auf die Bibel habe ich meinen Eid abgelegt, von ihr habe ich die Macht bekommen; mir darf sich niemand in den Weg stellen, ich habe die Autorität, die Sicherheitskräfte zu befehligen'", erläutert Weiß den Gehalt dieser aufsehenerregenden und auch viel kritisierten Aktion Trumps.

Der Katholik Biden - er wäre der zweite katholische US-Präsident nach John F. Kennedy (1961-63) - verwende seinerseits ebenfalls bewusst religiöse Bezüge, etwa durch den Segen des prominenten Jesuitenpaters James Martin beim Nominierungsparteitag. Gleichzeitig seien auch die Katholiken der USA heute weltanschaulich viel fragmentierter als zu Kennedys Zeiten vor 60 Jahren: "Biden kann nicht die ganze katholische Wählerschaft hinter sich scharen, nur weil er sich als Katholik bekennt." Dass er trotzdem versuche, unterschiedliche Wählerschichten anzusprechen, zeige sich in dem "interessanten Dreh", dass Biden sich einerseits als "pro choice" (d. h. für den legalen Zugang zu Abtreibung) bekenne - gleichzeitig aber betone, er persönlich lehne den Schwangerschaftsabbruch ab und würde auch niemanden dazu drängen.

Weiß verweist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seit den 1970er-Jahren Themen wie Abtreibung oder Homosexualität als politische "Identitätsmarker" der US-Konservativen gelten. Damit habe die Politik versucht, Christen verschiedener Konfessionen "unter einem Dach zusammenzubringen". Der Experte erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass Trump sich im Wahlkampf 2020 bewusst als "non-denominational Christian" - d. h. als keiner traditionellen Konfession angehörender Christ - bezeichnete, während er vor vier Jahren noch seine presbyterianische Zugehörigkeit betont habe.

In europäischen Medien werden die christlichen Evangelikalen in den USA oft als monolithische Gruppe, die eine der Hauptstützen Trumps seien, präsentiert. Doch diese Darstellung verkenne die Vielgestaltigkeit der evangelikalen Bewegung, so Weiß. "Es gibt nicht 'die' Evangelikalen. Das sind Anhänger einer ganzen Reihe kleiner Freikirchen, die untereinander sehr unterschiedlich sind." Gemeinsam sei den Gläubigen dieser protestantisch geprägten Bewegung insbesondere die starke Fokussierung auf eine wörtliche Interpretation der Bibel sowie die Hervorhebung eines persönlichen Bekehrungserlebnisses ("being born again" - wiedergeboren werden), das dann zur Taufe im jungen Erwachsenenalter führt. Damit einher gehe eine starke Betonung der persönlichen Verantwortung einschließlich eines hohen moralischen Anspruchs an den Einzelnen, aber auch ein generelles Misstrauen gegenüber jeglicher Einflussnahme und "Bevormundung" durch den Staat.

Gerade der hohe moralische Maßstab vieler evangelikaler Gläubiger bringe allerdings auch ein gespaltenes Verhältnis zu Trump mit sich, schildert Weiß: "Es ist eine Diskussion entstanden, ob man Trump überhaupt wählen kann, da er so überhaupt nicht diesen hohen moralischen Ansprüchen entspricht." So sei in diesem Wahlkampf eine Gruppierung "Evangelicals for Biden" entstanden, die nach Ansicht von Weiß diese Zersplitterung im weltanschaulich konservativen Lager anschaulich illustriert.

In diesem Zusammenhang erinnert der Experte auch daran, dass den früheren Präsidenten Bill Clinton vor 25 Jahren eine Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky noch fast das Amt gekostet hätte, während heute ähnliche Vorwürfe Trump kaum Schaden zufügten.

( Das Gespräch führte Petra Edlbacher/APA. )