US-Wahl - Ex-US-Botschafterin von Damm wählte Biden

Die frühere US-Botschafterin in Wien, Helene von Damm, hat bei der Präsidentschaftswahl den demokratischen Herausforderer Joe Biden gewählt. "Letztes Mal brauchte ich noch einen doppelten Whisky, um über meinen Schatten zu springen und Hillary Clinton meine Stimme zu geben, diesmal ging es schon ohne", sagte die langjährige Republikanerin der "Kronen Zeitung" (Sonntagsausgabe).

"Ja, leider ist das möglich", sagte die 82-Jährige auf die Frage, ob Amtsinhaber Donald Trump wiedergewählt werden könnte. "Ich denke, es wird sehr knapp sein, weshalb es vier bis sechs Wochen dauern kann, bis ein endgültiges Resultat vorliegen wird." Auf die Frage, ob Trumps Kontrahent Biden nicht ein blasser Kandidat sei, sagte von Damm: "Ich muss sagen, dass ich etwas Blässe nach der Show, die Trump in den letzten vier Jahren abgezogen hat, nicht für das Schlechteste halte. Nach seiner Amtszeit sind alle froh, wenn Ruhe einkehrt."

"Entscheidend wird Florida sein. Florida hat in den letzten 21 Wahlgängen stets den Sieger gewählt", sagte die in den 1960er Jahren in die USA ausgewanderte gebürtige Niederösterreicherin der Tageszeitung "Österreich". Sie habe in den USA "noch nie eine derartige Polarisierung erlebt", kommentierte die Ex-Personalchefin des republikanischen Präsidenten Ronald Reagan (1981-89) den aktuellen Wahlkampf. Etliche Amerikaner wüssten schon seit etlicher Zeit, wen sie wählen werden. "Die Leute sind entweder 100% bei Trump oder 100%ig dagegen."

In beiden Interviews wurde die Ex-Botschafterin (1983-85) nach ihren persönlichen Erfahrungen mit Trump befragt. Als sie ihn während Reagans Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 1979 kennengelernt habe, sei ihr Eindruck "bestens" gewesen. "Er war ein ganz normaler, sympathischer, junger Mann", sagte sie "Österreich". Später sei sie öfters im Trump Tower in New York gewesen, er sei auch zu ihrer Goodbye-Party vor dem Antritt des Botschafterpostens in Österreich gekommen. "Als ich ihn dann wieder im Wahlkampf gegen Hillary Clinton gesehen habe, dachte ich mir: 'Das ist doch nicht dieselbe Person, die ich kennengelernt habe.'"

Trump werde im Fall einer Niederlage "ein Rumpelstilzchen" sein, prognostizierte von Damm in der "Kronen Zeitung". Sie hoffe aber, "dass er in der letzten Minute doch kapiert: So will ich nicht in die Geschichte eingehen. Ich denke, die Rückkehr ins Privatleben macht ihm große Angst. Da warten allerhand Gerichtsverfahren und rechtliche Probleme auf ihn."

Lobend äußerte sich die Ex-Botschafterin über den aktuellen US-Missionschef in Wien, Trevor Traina. "Egal wer gewinnt, es wäre schön, wenn Trevor Traina Botschafter bleiben könnte. Ich glaube, die meisten Österreicher teilen diese Meinung."