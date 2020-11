US-Wahl - "Europäer müssen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen"

Die Europäer müssen nach der US-Wahl ihr eigenes Schicksal künftig stärker selbst in die Hand nehmen, unabhängig davon, ob der Republikaner Donald Trump oder der Demokrat Joe Biden nächster US-Präsident wird. So lautete der Tenor einer Online-Diskussion der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) am Mittwoch.

Wie auch immer die US-Wahl ausgehen werde, sie werde nicht jene Trendwende für Europa bringen, der erwartet wurde, sagte der EU-Kommissionsvertreter in Wien, Martin Selmayr. Einige hätten auf einen "Deus ex machina" gehofft, "das wird nicht passieren". Selmayr verwies darauf, dass bereits die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel die Europäer aufgerufen hatte, sich mehr um sich selbst zu kümmern. In diese Richtung gehe auch die "geopolitische (EU-)Kommission" von Ursula von der Leyen.

Die Europäer seien seit dem Zweiten Weltkrieg von US-Präsidenten "verwöhnt" worden, so Caroline de Gruyter, die Europa-Korrespondentin des niederländischen "NRC Handelsblad". "Wir müssen erwachsen werden. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß." Sollte Trump die Wahl gewinnen, würde dieser Prozess beschleunigt, wobei man nicht wisse, was dann etwa aus der NATO werde. Biden wäre zu Europa zwar freundlicher im Ton, wäre aber auch auf China fokussiert, so dass die Europäer eigenständiger sein müssten.

Ein Sieg Trumps würde zudem allen Rechten in Europa Auftrieb geben, sagte de Gruyter. Deutschland wäre über einen Sieg Bidens wohl extrem glücklich, weil es Ziel auch persönlicher Angriffe Trumps gewesen sei.

Die EU und die USA würden vor allem durch zwei Differenzen getrennt - den US-Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen und die US-Abkehr vom Iran-Atomdeal, sagte Selmayr. In beiden Fällen könne die Uhr nicht so leicht zurückgedreht werden.

Die in Washington tätige Journalistin Teresa Eder gab zu bedenken, dass die USA derzeit viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt seien. Für Europa fehle ihnen im Moment die Energie. "Diese Wahl hat gezeigt, wie gespalten das Land wirklich ist." Auch Biden würde aber von den Europäern höhere Verteidigungsausgaben verlangen, sagte Eder.

Der US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, geht davon aus, dass die Beziehungen zwischen Österreich und den USA in jedem Fall weiter gut sein werden. Österreich sei einer der am stärksten wachsenden Handelspartner der Vereinigten Staaten. So gesehen habe Österreich von Trumps Wirtschaftspolitik profitiert, obwohl ironischerweise die Mehrheit der Österreicher Biden wählen würde, sagte Traina.