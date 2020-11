US-Wahl - EU-Kommission vertraut in amerikanische Wahlbehörden

Die EU-Kommission hat am Mittwoch angesichts der Vorgänge rund um die Auszählung der US-Präsidentschaftswahl ihr Vertrauen in die amerikanischen Wahlbehörden zum Ausdruck gebracht. "Wir vertrauen darauf, dass es fristgerecht ein Ergebnis geben wird", sagte ein Sprecher der EU-Behörde in Brüssel. In den Vereinigten Staaten sei ein "demokratischer Prozess" am Laufen.

"Wir halten uns an da, was die Behörden sagen, und das sollten alle tun", so der Kommissionssprecher. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte in einer Rede im Weißen Haus den Wahlsieg bereits für sich beansprucht und angekündigt, er wolle eine weitere Auszählung der Stimmen vom US-Supreme-Court stoppen lassen. Fragen nach einer Reaktion der EU-Kommission auf ein solches Szenario wies der Sprecher als hypothetisch ab.

Sloweniens Premier Janez Jansa gratulierte jedoch Trump am Mittwochvormittag zu seinem Sieg, was breite Kritik hervorrief. "Wir raten allen, das zu verfolgen, was sich in den USA abspielt", hieß es seitens der EU-Kommission auf den Vorwurf eines Journalisten, dass Jansa mit seiner Äußerung die Anti-Desinformationslinie der Europäischen Union verletze.

"Ich sage nicht, dass der Tweet nicht falsch ist", räumte der Sprecher auf Nachfrage ein. Es sei wichtig, sich an die Behördenangaben zu halten, der Tweet gehe in eine andere Richtung, hieß es.