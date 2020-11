US-Wahl - EU-Abgeordnete äußern Entsetzen und Spott über Trump

Entsetzt und spöttisch haben sich österreichische und deutsche Abgeordnete des EU-Parlaments über das Verhalten des amtierenden US-Präsidenten Donald Trumps angesichts des bisher noch unklaren Wahlausgangs geäußert. "Was viele befürchtet haben, macht #Trump nun wirklich: Er will die Auszählung der Stimmen stoppen", twitterte SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder Mittwochfrüh.

"Trump hat keinen Respekt für #Demokratie, das Wahlrecht der AmerikanerInnen ist ihm egal", so Schieder. Dies sei "schockierend und erinnert an autoritäre Diktatoren". "Trump will die Auszählung von fristgerecht eingegangenen Stimmen gerichtlich stoppen lassen? Come on boy, it's the USA and not Belarus", schlug der SPD-EU-Abgeordnete Udo Bullmann auf Twitter in dieselbe Kerbe. "Wir haben - gähn - die nächste Bundestagswahl gewonnen. Alles andere wäre ein Betrug an unserer Nation. DoofSmiley!", erklärte der deutsche EU-Abgeordnete und Satiriker Martin Sonneborn von "Die PARTEI".

Für den deutschen Grünen Reinhard Bütikhofer ist der von Trump geforderte Stopp der Stimmenauszählung "ein Anschlag auf die Demokratie". "Wenn ich das Chaos auf der anderen Seite des Atlantiks betrachte, bin ich mir sicherer als je zuvor, dass die Europäer zusammen stärker sind in einer unsicheren Welt", schrieb der belgische Liberale Guy Verhofstadt auf Twitter. "Wie auch immer das Ergebnis sein wird, die EU muss ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen."