US-Wahl - Deutscher USA-Experte spricht von delegitimiertem System

Eine vernichtende Beschreibung des derzeitigen US-Staatssystems hat heute, Mittwoch, der Politikwissenschafter, USA-Experte und Leiter des Amerika-Programms bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Josef Braml, gegenüber der ausländischen Presse in Berlin abgegeben. "Das ist keine Legitimationskrise, das ist bereits eine Legitimationserosion", sagte er. "Amerika ist schon seit längerem eine defekte Demokratie."

Donald Trump sei "nicht vom Himmel gefallen", sondern aufgrund solcher Defekte in sein Amt gekommen. Das System sei schon lange delegitimiert, es sei zu viel Geld im Spiel, seit Jahrzehnten arbeite im Hintergrund eine Maschinerie: "Da sind Strippenzieher, die viel Geld haben", in deren Interesse es sei, den Staat klein wie ein Baby zu machen, um "das Baby leicht ertränken zu können", sagte Braml. "Der Staat ist handlungsunfähig und nicht das Amerika, wie wir es sehen wollen."

Während "die Edelfedern unter den Journalisten jedem Stöckchen auf Twitter nachgejagt sind", habe Trump den Staat radikal abgebaut, "zerstört" und auf drei Ebenen die Gerichte ausgetauscht. Wenn nun Trump ankündige, er werde die Wahl vor dem Höchstgericht anfechten, sei das kein Staatsstreich, wie bereits da und dort in Deutschland vermutet, sondern Ausdruck von Checks and Balances. "Es wird sich weisen, ob sie funktionieren", sagte Braml. Allerdings habe Trump bereits Derartiges vor der Wahl angedroht und diese damit delegitimiert.

Donald Trump habe einen "dreckigen, rassistischen Wahlkampf geführt", so der deutsche US-Experte. "Viele haben ihn trotzdem oder vielleicht sogar deswegen gewählt." Rassismus sei auch der Grund, warum Amerika über keine funktionierende Sozialpolitik verfüge. "Corona hat diese rassistisch bedingte Ungleichheit offengelegt." Mit einem rassistischen Wahlkampf habe Präsident Trump von Corona abgelenkt. Hintergrund: Künftig würden weiße Amerikaner in der Minderheit gegenüber Afroamerikanern und Latinos sein.

Doch auch wenn Joe Biden die Wahlen gewinnen sollte, werde die Welt keinen Freihandel erwarten können. Mit drei Billionen Dollar Schulden in diesem Haushaltsjahr hätten die USA massive innere Probleme, "die es nach außen entladen wird", sagte Braml: "Entweder Trump gewinnt, und wir werden erpresst, etwas für den Schutz Amerikas zu leisten oder Biden bittet uns darum." Jeder der beiden Präsidentschaftskandidaten würde protektionistisch agieren.

Auch im Hinblick auf China werde sich die Auseinandersetzung verschärfen, egal, wer gewinne. "Wir werden in die Mangel genommen werden. Es wird heißen: Entweder mit oder gegen uns." In jedem Fall müsse sich Europa stärken und deshalb sein Einstimmigkeitsprinzip aufgeben.

Die USA würden derzeit Handel und Sicherheitspolitik in Form einer Geoökonomie verquicken. Laut Braml ist es neu, dass Wirtschaft als Waffe eingesetzt wird. "Das ist knallharter Realismus, das sind Merkantilisten, weg vom Win-Win-Denken, nur mehr Nullsummendenken: Ich muss gewinnen", sagte der DGAP-Experte. "Wer in dieser Welt lebt, hat keine Freunde." Europa versuche aber zu vermitteln, dass es nicht schlecht sei, Alliierte zu haben. Geostrategisch sei es jedoch kurzsichtig, "mit der Faust in der Tasche" zu agieren, weil man so Russland in die Arme Chinas treibe. Doch versuche China ebenso wie Donald Trump Europa zu teilen, wobei Braml China für das größere Problem halte.

Eine geringe Rolle spiele bei alledem die Umwelt: Biden habe sich "ungeschickt" auf einen Green Deal festgelegt. Werde nun Trump wiedergewählt, "wird es noch einmal länger dauern, und man kann nur hoffen, dass der Planet es aushält".