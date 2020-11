US-Wahl - Deutscher Journalisten-Verband rät zu größter Vorsicht

Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) allen Korrespondenten in dem Land zu größter Vorsicht geraten. Der DJV verwies auf Informationen ausländischer Medienorganisationen über notwendige Vorkehrungen, die Berichterstatter in den USA treffen sollten. Wenn friedliche Proteste in Washington und anderen Großstädten am Wahlabend in Gewalt umschlügen, müssten Berichterstatter darauf vorbereitet sein, erklärte der DJV.

Unbedingt empfehlenswert sei die Begleitung durch professionelle Personenschützer. Journalistinnen und Journalisten sollten darüber hinaus bei Einsätzen vor Ort einen engen Kontakt zu ihren Redaktionen halten. "Die Berichterstattung über die Präsidentschaftswahl wie auch über die Reaktionen auf der Straße ist ein absolutes Muss für Journalisten", erklärte der DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall. "Da müssen aber auch die sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen stimmen."

Der DJV-Vorsitzende forderte die Sicherheitsbehörden in den USA auf, die Pressefreiheit durchzusetzen: "Dazu gehört, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren Job machen können, auch wenn fanatische Medienhasser das verhindern wollen."

In den USA wird am Dienstag ein neuer Präsident gewählt. Angesichts der extrem polarisierten politischen Verhältnisse herrscht die weitverbreitete Sorgen, dass die Wahl in eine Gewalteskalation münden könnte.