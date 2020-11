US-Wahl - Demokraten kommen im Senat nicht voran

Die oppositionellen Demokraten können in ihrem Kampf gegen die republikanische Mehrheit im US-Senat zunächst keinen Boden gut machen. Zwar konnte der demokratische Ex-Gouverneur John Hickenlooper in Colorado dem republikanischen Senator Cory Gardner den Sitz wegschnappen, doch verlor im Gegenzug der Demokrat Doug Jones seinen Senatorensitz in Alabama an den republikanischen Ex-Football-Coach Tommy Tuberville, berichtet die US-Nachrichtenagentur AP.

In mehreren anderen Senatsrennen waren zuvor die jeweiligen demokratischen und republikanischen Amtsinhaber, darunter auch Mehrheitsführer Mitch McConnell bestätigt worden. Die Republikaner haben derzeit eine Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Je nachdem, wie die Präsidentenwahl ausgeht, benötigen die Demokraten damit einen Gewinn von drei oder vier Sitzen, um die Kontrolle über die mächtigere Parlamentskammer zu erlangen.

Der Senat ist bei der Gesetzgebung gleichberechtigt mit dem Repräsentantenhaus, das bereits seit zwei Jahren von den Demokraten kontrolliert wird und wohl auch weiter in ihren Händen bleiben dürfte. Die Senatoren haben darüber hinaus aber auch eine zentrale Rolle bei Personalentscheidungen, weil sie allen wichtigen Ernennungen des Präsidenten - darunter Regierungsmitglieder und Richter - zustimmen müssen.