US-Wahl - Botschafter Traina: Trump in allen Schlüsselstaaten vorne

Der US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, geht von einem Sieg von Amtsinhaber Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl aus. Derzeit liege Trump in allen "Schlüsselstaaten" vorne, "wenn auch mit kleinen Vorsprüngen". "Wenn das hält, wird er wahrscheinlich wiedergewählt", sagte der Botschafter am Mittwoch bei einer Online-Diskussion der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE).

Traina erwartet trotz der heftigen politischen Auseinandersetzungen "ein gutes und klares Resultat" der US-Wahl. Bis die Präsidentschaftswahl amtlich bestätigt werde, werde es aber noch "einige Tage" brauchen.