US-Wahl - Botschafter: Rennen ist knapper als erwartet

Das Rennen um die US-Präsidentschaft ist knapper als erwartet, erklärte Österreichs Botschafter in den USA, Martin Weiss, Mittwochfrüh beim virtuellen "Election Breakfast" der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (ÖAG). Es könnte auf das Ergebnis des US-Staates Pennsylvania ankommen, wo die Auszählung der Briefwahlstimmen erst heute begonnen habe und noch Tage dauern könnte. Auch Österreichs Wirtschaftsdelegierter in New York, Michael Friedl, sieht keine "blaue Welle".

Die Farbe blau ist die Parteifarbe der US-Demokraten, die Republikaner sind rot gefärbt.

Die Wirtschaft hoffe jedenfalls auf ein klares Ergebnis, betonte der Wirtschaftsdelegierte Friedl. Unklarheiten würden die Börse und die Investitionsentscheidungen negativ beeinflussen. Bei einer Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump wisse die Wirtschaft, womit sie zu rechnen habe - er habe mit Steuererleichterungen und Deregulierung zwar der Wirtschaft geholfen, aber mit den vom Zaun gebrochenen Handelskonflikten und Strafzöllen auch Lieferketten und Außenhandel negativ beeinflusst. Es gehe dieses Jahr aber auch um "Emotionen" bei der Wahl, spielte er auf die Debatte um die zunehmende Spaltung der Gesellschaft an.

Auch die Coronavirus-Infektionen seien ein großes Thema im Wahlkampf gewesen, so Weiss. "Jeder Präsident wird daran gemessen, wie er damit umgeht. Die Krise ist hier noch lange nicht vorbei."