US-Wahl - Biden schiebt sich in Wisconsin vor Trump

04. Nov (Reuters) - In den USA wird der Präsident gewählt. Das Rennen zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden ist offen. In Wisconsin hat sich Joe Biden vor Donald Trump geschoben. In Michigan schmilzt der Vorsprung von Trump.

Laut Edison Research kommt der Demokrat in Wisconsin nach Auszählung von 97 Prozent der Wählerstimmen auf 49,5 Prozent und Trump auf 48,8 Prozent. In Michigan liegt Trump nach Auszählung von 86 Prozent der Wählerstimmen nunmehr bei 49,4 Prozent, auf Biden entfallen demnach 48,9 Prozent.