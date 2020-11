US-Wahl - Biden in Pennsylvania nur noch 50.000 Stimmen hinter Trump

Im Kampf um den Schlüsselstaat Pennsylvania hat US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden den Vorsprung von Amtsinhaber Donald Trump bei der Auszählung der Stimmen weiter verkleinert. Biden lag am Donnerstagabend (Ortszeit) nur noch etwa 50.000 Stimmen hinter Trump, der in der Wahlnacht noch mit mehr als 600.000 geführt hatte. Es sind etwa 94 Prozent der Stimmzettel ausgezählt.

Der ehemalige Vizepräsident holt immer weiter auf, weil in Pennsylvania zunächst die Stimmen vom Wahltag gezählt wurden - und die fielen mehrheitlich für Trump aus. Die Auswertung der Frühwähler, die eher für Biden stimmten, begann erst später. Biden hat die Chance, Trump in dem wichtigen "Swing State" noch zu überholen. Wenn er das schafft, hat er die Wahl gewonnen. Bei der Wahl 2016 konnte sich Trump in Pennsylvania sehr knapp durchsetzen. Er lag nur 0,7 Prozentpunkte vor seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton.

Biden konnte auch auf einen Sieg in der langjährigen republikanischen Hochburg Georgia hoffen. Dort lag er am späten Donnerstagabend (Ortszeit) nur noch 2.500 Stimmen hinter dem Amtsinhaber. Dieser hatte zuvor in einer Pressekonferenz die Befürchtung geäußert, dass er in der Endabrechnung zurück liegen könnte.

Doch es gab auch eine gute Nachricht für den republikanischen Politiker: Im westlichen Staat Arizona konnte er etwas Boden auf Biden gutmachen, weil Stimmen aus republikanischen Hochburgen ausgezählt wurden. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen betrug der Vorsprung des Demokraten nur noch 46.000 Stimmen, um 10.000 Stimmen weniger als nach dem früheren Zwischenstand.