US-Wahl - Biden führt seine Hunde als Wahlkampfargumente an

Im Rennen um das Weiße Haus führt der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden nun auch seine Hunde Major und Champ gegen Amtsinhaber Donald Trump ins Feld. "Bringen wir die Hunde zurück ins Weiße Haus", schrieb Biden am Sonntag in einem Tweet.

Dazu verlinkte er einen Videoclip mit einem Auftritt Trumps vom Februar 2019 in Santa Fe (Texas), bei dem der Präsident gesagt hatte: "Wie würde ich aussehen, wenn ich mit einem Hund auf dem Rasen des Weißen Hauses spazieren ginge?" Das würde sich für ihn "ein bisschen unecht" anfühlen, so Trump.

Zur Unterstützung von Bidens Kandidatur im Wahlkampf hat sich bereits vor einiger Zeit eine Gruppe namens "Hundeliebhaber für Joe" gebildet. "Im Moment ist es das erste Mal seit über 100 Jahren, dass es im Weißen Haus keinen Hund gibt, und das zeigt sich", beklagen sie auf ihrer Internetseite. "Die Wissenschaft zeigt, dass Hunde uns mitfühlender, freundlicher, gesünder und glücklicher machen." Der Tipp der Hundeliebhaber: "Wählen Sie Ihre Menschen mit Bedacht."

Die Bidens haben nach US-Medienberichten zwei Deutsche Schäferhunde. Ob sie ins Weiße Haus einziehen, entscheidet sich an diesem Dienstag - dann wird in den USA gewählt.

Trump ist der erste US-Präsident in der jüngeren Geschichte, der überhaupt kein Haustier hat. Vielen Amerikanern in Erinnerung sind etwa Bill Clintons Katze "Socks" oder Barack Obamas portugiesischer Wasserhund "Bo". Je weiter man in der Präsidentengeschichte zurückblättert, umso umfangreicher und ausgefallener werden die Heimtiere im Weißen Haus, dessen animalische Bewohnerschaft zeitweise an einen Bauernhof oder Zoo erinnerte.

Calvin Coolidge hielt sich in den 1920er Jahren ein Zwerg-Flusspferd, einen Schwarzbären und eine Antilope, Theodore Roosevelt zu Beginn des 20. Jahrhunderts Pferde und Hunde verschiedener Rassen, aber auch eine Hyäne und eine Schlange. Besonders wild war die Mischung der Heimtiere von John Quincy Adams im 19. Jahrhundert: Seidenraupen und ein Alligator.