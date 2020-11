US-Wahl - Biden führt in Swing State North Carolina

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden kann sich Hoffnungen auf einen Sieg im wichtigen Swing State North Carolina machen. Wie die "New York Times" am Dienstagabend (Ortszeit) in ihrer Onlineausgabe berichtete, kam Biden nach Auszählung von 60 Prozent der Stimmen auf 54 Prozent, während der republikanische Amtsinhaber Donald Trump bei 44,9 Prozent lag. North Carolina stellt 15 Wahlmänner bei der US-Präsidentschaftswahl und war 2016 von Trump gewonnen worden.

Die ersten Ergebnisse der Wahlnacht hatten keine Überraschungen gebracht. Die großen Fernsehsender der USA sprachen Trump und Biden mehrere ihrer jeweiligen Hochburgen zu, von den Swing States war noch keiner entschieden. Trump schien aber im wichtigen Staat Florida (29 Wahlmänner) kaum mehr einzuholen zu sein, während Biden in Ohio (18 Wahlmänner) deutlich in Führung lag.

Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AP hielt Biden bei 85 Wahlmännern aus sieben Staaten (Illinois, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Vermont), Trump bei 61 Wahlmännern aus acht Staaten (Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, West Virginia und South Carolina). Damit waren beide Kandidaten noch weit von den erforderlichen 270 Wahlmännern für einen Sieg entfernt.