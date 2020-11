US-Wahl - Biden führt in Swing-State Arizona

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden liegt bei den US-Präsidentschaftswahlen am Dienstagabend nach ersten Teilergebnissen in dem Swing State Arizona voran. Nach Auszählung von fast 70 Prozent der Stimmen hat Biden einen Vorsprung von gut elf Prozentpunkten auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Das meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Edison Research. Arizona ging bei den Wahlen 2016 an Trump.