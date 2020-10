US-Wahl - Bericht: JPMorgan und Goldman setzen Software-Updates aus

Die US-Großbanken JPMorgan Chase und Goldman Sachs setzen einem Medienbericht zufolge rund um die US-Wahl gewisse Software-Updates aus. Betroffen seien Systeme, die für Investment- und Privatkunden eingesetzt würden, berichtete "The Information" am Donnerstag. Die präventive Maßnahme solle die Gefahr von Ausfällen minimieren angesichts möglicher Verwerfungen am Markt zu dieser Zeit.

Demnach habe die Technik-Leitung von JPMorgan Software-Änderungen an kritischen Systemen vom 1. bis 8. November untersagt. Die US-Wahl findet am 3. November statt. Experten zufolge ist nicht auszuschließen, dass der Ausgang erst mit deutlicher Verzögerung feststeht.