US-Wahl: Begleitende Kunstaktion in documenta-Stadt Kassel

Die US-Künstlerin Trisha Baga hat am Dienstag Filmschnipsel auf die Fassade des Kasseler Museum Fridericianum projiziert. In einer Endlosschleife waren Bilder von einem Modell des Weißen Hauses, Präsident Trumps Twitter-Account, Covid-19-Nachrichten und brennenden Wälder zu sehen. "Die in New York lebende Künstlerin versteht die Aktion als Reflexion über die gegenwärtige Weltlage und insbesondere als Kommentar zu dem zeitgleich stattfindenden US-Wahltag", so eine Sprecherin.

Die 35-jährige Künstlerin hat laut dem Fridericianum für die Aktion den achtminütigen Film "Hope" produziert. Der Titel - zu Deutsch "Hoffnung" - stehe nicht allein für eine freudige Erwartungshaltung. Er könne ebenso als Anspielung auf die Politikberaterin Hope Hicks gedeutet werden, die im Oktober positiv auf Covid-19 getestet wurde, bevor auch bei Präsident Donald Trump ein Nachweis der Infektion erfolgte, erklärte das Fridericianum.

Das Museum Fridericianum ist einer der wichtigsten Ausstellungsorte der documenta. Die international bedeutendste Schau für zeitgenössische Kunst findet alle fünf Jahre in Kassel statt.

(S E R V I C E - https://fridericianum.org/de/hope-livestream/)