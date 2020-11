US-Wahl: "Batman"-Star Michael Keaton fordert zur Wahl Bidens auf

"Batman"-Star Michael Keaton (69) hat die Wähler in seinem Heimatstaat Pennsylvania aufgerufen, als "Helden" für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu stimmen. "Es hängt von uns ab", sagte der Schauspieler in einem Videoclip, den er am Montag auf Twitter veröffentlichte. "Wir haben die Chance, Helden zu sein...".

In Pennsylvania, einem der umkämpften "Swing States", hatte der Republikaner Donald Trump 2016 knapp gewonnen. Umfragen räumen nun Biden Chancen ein, sich bei den Wahlen am 3. November dort knapp durchzusetzen.

Die Stimme für Biden sei eine Stimme für die nächste Generation, für die Umwelt, für soziale Gerechtigkeit und um dieses "wahnsinnige Chaos" zu beenden, sagt Keaton. "Weitere vier Jahre davon? Ich denke nicht", betont der Trump-Gegner. Am Ende des Clips tauscht Keaton seine Schirmmütze mit dem Logo des Baseball-Teams Pittsburgh Pirates gegen eine Kappe mit der Aufschrift "Wähle Biden" ein. "Na los, zeig's Ihnen", spornt er die Wähler an.